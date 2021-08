Barbara D’Urso, era il 2018, la corsa al pronto soccorso: retroscena mai rivelato

Nel 2018 Barbara D’Urso è stata costretta a recarsi di fretta in pronto soccorso a causa di un incidente. Ecco il retroscena

Nella prima metà del mese di settembre è in programma la ripartenza delle riprese di “Pomeriggio Cinque”. La trasmissione andrà in onda come al solito nella fascia pomeridiana di Canale 5, tuttavia ci sarà un cambiamento per quel che riguarda la durata, la quale è stata ridotta da novanta a settanta minuti.

Durante il corso delle ultime settimane si è parlato molto di un possibile approdo di Barbara alla conduzione della nuova edizione de “La Talpa”. In realtà invece, stando a quanto riportato da Dagospia, questa ipotesi è tramontata sul nascere, in quanto dai piani alti della Mediaset sembrano orientati verso altre opzioni.

Ovviamente la sua candidatura non è ancora esclusa del tutto, almeno finché non verrà annunciato il nome di un’altra conduttrice del suddetto reality show. Anche quest’anno per la D’Urso si prospetta una stagione televisiva importante, forse più delle precedenti poiché è in cerca di riscatto, vista la diminuzione della durata del format da lei diretto che di fatto simboleggia un suo ridimensionamento..

Barbara D’Urso e la corsa al pronto soccorso

Le vacanze della D’Urso stanno ormai terminando, così come quelle della maggior parte degli italiani. Milioni di quest’ultimi provano una grande stima nonché affetto nei confronti della presentatrice campana, come dimostrato anche dai tanti messaggi che Barbara riceve sulle sue pagine social.

Qualche tempo fa, i suoi fan sono stati in pensiero a seguito di una comunicazione della conduttrice di Pomeriggio Cinque. Ecco le sue parole: “Il mio ultimo giorno di set è iniziato così… in un vero Pronto Soccorso”. L’episodio risale al 2018, durante le riprese de “La dottoressa Giò”, serie tv targata Mediaset in cui la sessantaquattrenne veste i panni dell’omonima protagonista.

“Ho preso una sorta di cazzottone, non posso raccontare perché, in faccia”, ha rivelato la D’Urso, mettendo subito in apprensione la sua folta schiera di seguaci. Raggiunto il Policlinico Casilino di Roma, dove è stata ricoverata con il codice verde, i medici hanno rassicurato immediatamente la showgirl. Le è stato riscontrato soltanto un lieve trauma con una prognosi di cinque giorni, notizia accolta con un grande sospiro di sollievo da parte di tutte le persone che le hanno sempre dimostrato vicinanza.