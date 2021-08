Sapete quanto guadagna Chiara Ferragni? È lei la vera regina di Instagram

La regina dei social network è riuscita ad incrementare i suoi guadagni in modo esponenziale anche grazie alla sua abilità nell’imprenditoria

La sua incredibile ascesa è partita dalla creazione del famosissimo blog chiamato “The Blonde Salad”, il quale ha letteralmente spopolato conquistando la curiosità di milioni di internauti.

Con il passare del tempo ha realizzato un vero e proprio impero, sia dal punto di vista economico che da quello relativo alla grande popolarità di cui gode. Soltanto la sua pagina di Instagram ha raggiunto la cifra esorbitante di quasi venticinque milioni di follower. Nel 2018 si è sposata con il cantante rap Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia.

La coppia ha dato vita a due bambini, il primogenito Leone e la seconda, nata appena qualche mese fa, di nome Vittoria. La scelta del nome di quest’ultima è stata tenuta segreta fino al momento della sua nascita, con i tanti fans dei Ferragnez che, nel corso della gravidanza di Chiara, si sono divertiti provando ad indovinarlo.

Ecco gli incassi da capogiro di Chiara Ferragni

Già solo per l’ampio seguito che riscuote sui social network, è facile immaginare gli elevatissimi guadagni di una delle influencer più famose al mondo. Tuttavia, è proprio grazie al suo intuito e alla sua bravura che ha evidenziato nel settore dell’imprenditoria che è riuscita a moltiplicare i ricavi delle sue varie attività.

Secondo alcune stime, reperibili su vari siti in giro per il web, la Ferragni ha un giro di affari pari a 19 milioni di euro all’anno. La sua azienda operante nel settore del marketing, la “Sisterhood”, ha prodotto un utile di quasi 13 milioni di euro.

Il marchio da lei creato invece, chiamato come il suo celebre blog sopracitato, le permette di incassare 4,8 milioni. In seguito c’è la “Fenice”, altra società di proprietà della moglie di Fedez, la quale ha fatturato circa 1,3 milioni. Tornando invece a parlare del discorso relativo ai social network, prendendo in riferimento soltanto la monetizzazione derivante dalla piattaforma di Instagram i suoi guadagni dovrebbero aggirarsi intorno ai duecentomila euro annui, pertanto una somma che si attesta sui sedicimila euro al mese.