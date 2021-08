Anna Tatangelo, la dura malattia: “Piena di bolle e addirittura desquamata”

Anna Tatangelo ha confessato di esser stata vittima di una dura malattia che le ha provocato dei seri danni alla pelle

Da anni sulla cresta dell’onda, la cantante laziale continua a catalizzare le attenzioni verso di lei. Innanzitutto lo fa attraverso la musica, la quale corrisponde alla passione più grande in assoluto della sua intera esistenza.

Tuttavia la Tatangelo suscita molta curiosità nei confronti dei suoi tanti fans anche per via delle vicende legate alla sua sfera sentimentale. Dopo alcuni mesi di indiscrezioni e successive smentite, finalmente la relazione con il suo collega Livio Cori è stata messa alla luce del sole.

Sicuramente la notizia secondo cui il suo ex compagno Gigi D’Alessio abbia messo incinta la sua nuova fiamma non le avrà fatto molto piacere, ma dal canto suo anche lei ha ora la possibilità di aprire l’ennesimo capitolo della sua vita.

La dura malattia che ha colpito Anna Tatangelo

Mentre attualmente si sta preparando per la partenza del programma televisivo che dovrà condurre a partire dalla seconda metà del mese di settembre, “Scene da un matrimonio”, qualche tempo fa Anna ha rilasciato un’intervista a “Ok Salute e Benessere”, all’interno della quale ha parlato di alcuni problemi di salute da lei riscontrati in passato.

Uno di questi è stato il reflusso gastroesofageo, tanto che a causa di questo disturbo è stata costretta a rivolgersi ad uno specialista che le ha indicato quali fossero i cibi da evitare, in modo da attenuare il bruciore di stomaco ed il gonfiore addominale.

Tuttavia, quando era ancora giovanissima ha sofferto molto per via di una particolare allergia, come confessato dalla stessa nel corso della suddetta intervista: “Come tutte le bimbe ero un po’ vanitosa e mi piaceva indossare un paio di orecchini o un bracciale, salvo poi ritrovarmi con la pelle piena di bolle e addirittura desquamata”.

Successivamente ha spiegato nel dettaglio la ragione di tale fastidioso problema: “Come se non bastasse, anche il più piccolo inserto metallico di un vestito, come una cerniera o una fibbia, scatenava una reazione inaudita. I miei genitori mi portarono dal dermatologo, per il quale la diagnosi fu subito chiara: allergia al nichel”, ecco le parole della Tatangelo, che da quel giorno ha smesso di utilizzare questo tipo di materiale.