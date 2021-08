Elisa Isoardi e l’abbandono davanti a tutta Italia: Ecco tutta la verità

L’ex modella piemontese ha svelato tutta la verità dietro all’abbandono che ha sorpreso l’Italia intera. Ecco le sue parole

Prima di fare il suo debutto sul piccolo schermo, Elisa si è dedicata al mondo della moda. Ha partecipato a Miss Italia nel 2000, mentre in seguito ha cominciato a studiare recitazione.

Nel 2005 è approdata in Rai, dove ha lavorato come inviata nella trasmissione “Guarda che luna”. Due stagioni più tardi invece ha presentato il Festival di Castrocaro, esperienza poi ripetuta anche nel 2009. Tra i programmi più conosciuti a cui ha preso parte vanno menzionati “Unomattina”, “Linea verde” e, naturalmente, “La prova del cuoco”, dove ha sostituito l’uscente Antonella Clerici.

Lo scorso anno invece, la Isoardi è stata una concorrente di “Ballando con le Stelle”, facendo coppia con Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha dato l’addio al noto talent show presentato da Milly Carlucci, dopo ben sedici stagioni in cui è stato tra i protagonisti del format targato Rai.

Ecco la verità sull’abbandono di Elisa Isoardi

Nell’attesa che arrivi qualche nuova proposta televisiva per lei, la conduttrice in questi giorni si è esibita sui social network dietro ai fornelli, in compagnia della sua cara zia Gabriella.

Probabilmente Elisa è rimasta delusa dal fatto che non le sia stato affidato alcun programma, soprattutto in virtù dell’ottimo percorso che ha intrapreso nella sua esperienza durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Nel corso della sua permanenza sulle spiagge dell’Honduras ha messo in evidenza tutta la sua innegabile combattività, abbinata ad un buono spirito di sopravvivenza. Si è dedicata alla costruzione della capanna, così come alla pesca ed a tante altre faccende necessarie per un discreto soggiorno in un ambiente così ostico.

Purtroppo però, il suo splendido cammino è stato interrotto a causa di uno sfortunato incidente che le è capitato. La Isoardi è stata infatti vittima di un infortunio ad un occhio, il quale ha pregiudicato la sua avventura e l’ha costretta all’abbandono.

Dopo la sua uscita dal programma di Canale 5, l’ex naufraga ha concesso un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” in cui ha ripercorso quei duri momenti: “Temevo problemi seri. Bisognava stare al buio, non fare movimenti bruschi. Ho coperto l’occhio con una benda. Rientrare in Italia è stato doveroso”.