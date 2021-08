Elisabetta Canalis, la rivelazione sull’amore della sua vita che conoscete tutti: “Mi tradiva in continuazione”

Elisabetta Canalis si è resa autrice di una rivelazione inaspettata. Andiamo a scoprire insieme quali sono state le sue parole

La bellissima quarantaduenne nata a Sassari sta per fare il suo rientro in Italia, per via di un nuovo incarico televisivo che le è stato assegnato. A partire dal mese di settembre infatti, Elisabetta sarà alla guida di “Vite da copertina – Tutta la verità su…”, programma in onda sulle frequenze di Tv 8.

Il format da lei presentato consiste nel racconto della vita di personaggi famosi. Ogni episodio avrà come protagonista una celebrità che svelerà, appunto, alcuni aneddoti che fino a quel momento non erano noti al pubblico.

Per lei si tratta di un ritorno in quanto da diversi anni vive negli Stati Uniti, dove si è stabilita con suo marito, il chirurgo ortopedico Brian Perri. Insieme a quest’ultimo ha dato alla luce la piccola Skyler Eva, nata a Los Angeles nel settembre del 2015.

La confessione a sorpresa di Elisabetta Canalis

Con tutto il fascino che da sempre la contraddistingue, la Canalis è pronta per questa nuova avventura di cui abbiamo parlato in precedenza. In tempi non sospetti invece, la modella si è tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando del suo ex in un’intervista da lei concessa.

Parliamo naturalmente di Christian Vieri, ex centravanti di Inter e Lazio, con il quale ha intrattenuto una relazione verso gli inizi del secolo corrente. “Era uno molto allegro, diciamo, molto esuberante e molto sensibile al fascino femminile”, così ha esordito Elisabetta, prima di aprirsi in una confessione.

“Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo. Credo di averlo scoperto sempre, o quasi sempre. Comunque, a dire la verità, qualche schiaffo se l’è preso”, le parole della showgirl sarda.

Nel corso della medesima intervista inoltre, la Canalis ha affermato che si tratta di un capitolo chiuso ormai da tempo e che ora tutta la sua attenzione è rivolta alla sua nuova famiglia, in particolare alla bambina. Ha rivelato di essere molto meno ansiosa di suo marito, il quale è un uomo molto apprensivo nei confronti della figlia. Dal canto suo Elisabetta, rivede molto del suo carattere in Skyler Eva, motivo per cui si fida dell’intelligenza e della capacità della sua erede di saper evitare le azioni pericolose.