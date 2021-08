Flavio Briatore, la dura malattia che l’ha distrutto: “Un cancro maligno…”

Il noto imprenditore italiano ha raccontato il calvario che ha dovuto affrontare per colpa dell’arrivo di una dura malattia

Negli ultimi tempi il nome di Briatore è salito agli onori della cronaca non per le sue molteplici attività imprenditoriali, bensì per le sue condizioni di salute.

Qualche mese fa ad esempio, durante il Gran Premio di Formula 1 tenutosi nel circuito automobilistico di Baku, Flavio ha accusato un brutto malore che l’ha costretto ad un immediato ricovero per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Fortunatamente in quel caso non si è trattato di nulla di grave, motivo per cui è stato presto dimesso.

A mostrarle una grande vicinanza è stata senz’altro la sua ex, Elisabetta Gregoraci, con la quale ha messo al mondo il giovane Nathan Falco. Di recente i due sono stati avvistati insieme in un paio di circostanze, ragion per cui si è immediatamente vociferato di un possibile riavvicinamento. A smentire il tutto è stata proprio l’ex gieffina, la quale ha spiegato che tra lei e Briatore c’è molto rispetto e, soprattutto, c’è l’intenzione comune di stare entrambi vicini al loro bambino, facendolo crescere in serenità nonostante la loro relazione sentimentale sia chiusa ormai da anni.

Il cancro maligno di Flavio Briatore

Al momento il settantunenne nato a Verzuolo gode di buona salute, con grande gioia dei suoi fans e di tutte le persone che gli sono affezionate.

Tuttavia in passato, Flavio ha rilasciato un’intervista riportata anche dal “Corriere della Sera”, dove ha raccontato di aver vissuto dei periodi estremamente delicati a causa dell’avvento di una brutta malattia: “Avevo un cancro maligno al rene sinistro, se non avessi fatto un controllo, tra sei mesi me la sarei vista brutta”.

Dopo queste parole, risalenti a molti anni fa, l’imprenditore ha continuato affermando di aver capito quali sono le cose importanti della vita, così come ha compreso la grande utilità della prevenzione: “Ci sentiamo immortali, invece dovremmo ringraziare Dio ogni mattina soltanto perché ci facciamo la barba. Pensi che forse tutto quello che hai costruito serve fino a un certo punto. Magari è inutile”, così ha chiosato l’ex compagno di Elisabetta Gregoraci, dimostrando che la paura provata è stata tanta e che, al tempo stesso, si sente fortunato ad essere ancora in vita.