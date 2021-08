Gigi D’Alessio, il retroscena sulla grande storia d’amore: “Sono stato tradito…”

Gigi D’Alessio ha confessato un retroscena risalente al passato, attraverso il quale ha stupito tutti i suoi numerosi fan

La rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è arrivata ormai oltre un anno fa, tuttavia la loro storia d’amore continua a far parlare di sé, anche grazie a nuovi retroscena che sono venuti a galla nei messi successivi alla separazione definitiva.

I due non si sono lasciati nel migliore dei modi, infatti i loro rapporti non sembrano essere affatto pacifici. L’unica cosa che ancora li lega è il figlio che hanno messo al mondo insieme nel marzo del 2010, Andrea. Con il passare del tempo entrambi si sono ricostruiti una vita.

Le rispettive carriere sembrano inarrestabili, ma anche sul fronte sentimentale i due cantanti hanno voltato decisamente pagina. Mentre la trentaquattrenne nata a Sora si è unita sentimentalmente al rapper Livio Cori, di recente Gigi ha annunciato addirittura l’attesa di un nuovo figlio.

L’artista partenopeo infatti, si è fidanzato con Denise Esposito, una ragazza molto più giovane di lui che in precedenza era una sua semplice fan, fino all’incontro galeotto. Nello scorso mese di agosto invece, la coppia ha divulgato pubblicamente la notizia della gravidanza.

Leggi qui -> Anna Tatangelo e il nuovo amore: “Dietro la donna che sono ci sei tu”

Leggi qui -> Fabio De Luigi, dal dramma che gli ha distrutto la vita alla sua grande paura: la confessione

Ecco il retroscena mai svelato

Anche se entrambi cantanti, negli ultimi anni sia Anna che Gigi si sono cimentati in alcune esperienze televisive. A partire dalla scorsa stagione D’Alessio partecipa alle riprese di “The voice senior” nelle vesti di giudice.

La Tatangelo invece, oltre a ricoprire il medesimo ruolo del suo ex in “All together now”, da quest’anno è stata posta anche alla conduzione di un programma. Quest’ultimo prende il nome di “Scene da un matrimonio”, mentre la messa in onda della prima puntata è prevista per il prossimo 19 settembre.

Qualche tempo fa, il cantante neomelodico è tornato a parlare della rottura con la madre di suo figlio Andrea. Lo ha fatto durante un’intervista concessa ai microfoni della trasmissione presentata da Francesca Fialdini, “Da noi… a ruota libera”.

“Io mi ritengo un individuo molto generoso e uno che da tutto sé stesso agli altri. Proprio per questo sono stato tradito da chi pensavo che mi parlasse senza retro pensieri. Poi ho scoperto la verità”, queste le parole di Gigi, le quali all’apparenza sembrerebbero rivolte proprio alla sua ex compagna, nonostante non abbia voluto fare alcun riferimento specifico.