Ilary Blasi, il tradimento di Francesco Totti: dopo anni la verità

Dopo molti anni dal presunto tradimento di Francesco Totti ai danni di Ilary Blasi è emersa tutta la verità. Scopriamola insieme

Per la splendida conduttrice televisiva le vacanze sono giunte al termine. Appena qualche giorno fa ha salutato le spiagge di Sabaudia, località balneare in cui si reca ogni estate insieme alla sua famiglia. Il suo arrivederci è arrivato mediante un post caricato sul suo account di Instagram, in cui è possibile vedere uno scatto dove la Blasi è immortalata con un bellissimo bikini di color bianco ed un cappellino scuro come protezione dal sole.

Adesso è giunto dunque il momento di tornare a lavoro. Molto presto infatti, per l’esattezza nella data del 16 settembre, partiranno le riprese della nuova trasmissione da lei presentata, “Star in the star”, talent show che verrà trasmesso sulle frequenze di Canale 5. L’esordio di questo format avverrà nella stessa settimana in cui è previsto l’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove alla guida ci sarà ancora una volta il solito Alfonso Signorini.

Ecco la verità sul tradimento di Francesco Totti

La storia di questo presunto tradimento risale a molti anni fa, per l’esattezza poco prima che i due convolassero a nozze. All’epoca, infatti, si parlò di una nottata di fuoco tra l’ex capitano della Roma e Flavia Vento, nota showgirl ed ex modella italiana.

Francesco si difese fin da subito da tali illazioni, riuscendo a convincere Ilary della sua buona fede. Tuttavia la notizia ha continuato ad alimentare chiacchiere e dibattiti per diverso tempo, fino a quando è venuta a galla tutta la verità.

Attraverso il suo libro autobiografico, Totti ha chiarito una volta per tutte quella situazione: “La verità è che ho conosciuto Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’era. Lei mi viene presentata, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare”, questa la prima parte del racconto del pupone, che poi prosegue con la storia.

“La settimana successiva sono con gli amici. Mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, senza alzarsi per venirsi incontro, poi ognuno si dedica alla propria compagnia. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata”, così Francesco ha chiuso definitivamente questo capitolo fatto di bugie ed invenzioni.

Qualche tempo dopo invece, anche la stessa Flavia ha smentito l’esistenza di un flirt, bensì ha confessato che questa sarebbe stata un’idea di Fabrizio Corona e di Lele Mora nel tentativo di donarle ulteriore fama e visibilità.