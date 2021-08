Milly Carlucci, dalla separazione alla malattia incurabile: come sta oggi

La vita di Milly Carlucci non è sempre stata tutta rose e fiori, bensì è stata caratterizzata da alcune difficoltà. Scopriamole insieme

Ballando con le Stelle è ormai alle porte, tuttavia sono ancora in corso gli ultimi preparativi in vista della puntata di esordio che è prevista per la prima metà del mese di ottobre.

La Carlucci si è trovata di fronte una serie di complicazioni ed imprevisti, tra cui l’addio alla trasmissione del ballerino Raimondo Todaro, così come il forfait di due delle insegnanti di danza, Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe a causa delle rispettive gravidanze.

Come se non bastasse, nelle settimane scorse si era parlato anche di un possibile abbandono del giudice di gara Guillermo Mariotto, notizia poi smentita a chiare lettere. Che tra la padrona di casa ed il suddetto membro della giuria ci siano stati una serie di scontri è ben noto, soprattutto per i due caratteri contrastanti, tuttavia l’uomo sarà presente nella sua postazione anche nel corso della prossima edizione.

Le problematiche di Milly Carlucci

Così come per chiunque altro, anche per la bravissima conduttrice televisiva esistono i problemi personali, oltre a quelli elencati in precedenza in merito alla sua professione.

A crearle un certo disturbo ad esempio, fu un’illazione che affermava che lei e suo marito si erano lasciati. Lo scoop venne riportato da diversi siti internet, ma la realtà è che si è trattato di una truffa vera e propria. Il motivo che avrebbe portato alla presunta separazione è molto curioso.

Secondo queste voci di corridoio, Milly avrebbe deciso di puntare sulla vendita di creme di bellezza, senza però ricevere l’approvazione di suo marito. Vista questa divergenza di opinione, i due si sarebbero addirittura lasciati. Ovviamente si tratta di una semplice fake news, come sottolineato a gran voce dalla presentatrice Rai.

Un tipo di disturbo che invece, purtroppo, ancora attanaglia la showgirl è quello relativo ad una sua malattia. La Carlucci è affetta da Protoporfiria Eritropietica, detta anche EPP. Tale patologia va a colpire la pelle che, per via della scarsa produzione di una specifica proteina, risulta molto sensibile ai raggi ultravioletti, motivo per cui deve evitare il contatto diretto con essi.

Usa alcune tecniche per prevenire eventuali problemi. Ad esempio fa un utilizzo costante di creme solari, indossa sempre occhiali da sole scuri e vestiti che la coprono bene, in quanto per questo genere di malattia non esiste alcun tipo di cura al momento.