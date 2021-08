Pier Silvio Berlusconi, non c’è stata solo Silvia Toffanin: ecco chi è la prima moglie e la madre di sua figlia

Il figlio di Silvio Berlusconi è stato sposato con una donna prima di incontrare Silvia Toffanin. Vediamo insieme di chi si tratta

La storia d’amore tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin dura da ormai circa vent’anni, anche se i due non hanno ancora celebrato le nozze. Tuttavia hanno messo al mondo due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, i quali stanno crescendo protetti dall’affetto dei genitori.

La loro famiglia vive in una splendida villa a picco sul mare nei pressi di Portofino. Hanno preso la decisione di stabilirsi in un posto tranquillo e lontano dagli occhi indiscreti proprio per fare in modo che i bambini potessero trascorrere un’infanzia serena e felice.

Verso la metà di settembre la conduttrice tornerà in tv, dove è attesa dalla nuova edizione di “Verissimo”. L’appuntamento con il noto talk show dei canali Mediaset è stato raddoppiato, infatti andrà in onda sia il sabato che la domenica, sempre nella fascia pomeridiana.

Ecco chi è la prima moglie di Pier Silvio Berlusconi

Prima di unirsi alla presentatrice nata a Bassano del Grappa, l’amministratore delegato di Mediaset è stato sposato con un’altra donna, dalla quale ha avuto tra l’altro la sua primogenita Lucrezia Vittoria.

Il nome della donna di cui stiamo parlando corrisponde a quello di Emanuela Mussida, conosciuta quando i due erano giovanissimi durante una festa di Capodanno a casa di amici in comune. La coppia ha vissuto alcuni anni felici, coronati dalla nascita della loro figlia, fino alla rottura arrivata alcuni anni dopo.

Ciò nonostante Pier Silvio e la sua ex consorte non hanno perso del tutto i contatti, anzi, sembra che siano rimasti in discreti rapporti. Emanuela, oggi cinquantunenne, è legata ad un altro uomo che di professione fa l’avvocato, insieme al quale ha messo al mondo la sua secondogenita.

Lei e la sua nuova famiglia vivono in Toscana, per la precisione in un piccolo comune in provincia di Pisa chiamato Castelnuovo di Cecina. Una delle sue più grandi passioni sembra essere quella per gli animali. La Mussida, infatti, ha fondato una onlus che si occupa di prendersi cura ed assistere i quattro zampe bisognosi. Non si hanno ulteriori notizie della prima moglie del figlio di Silvio Berlusconi, poiché la donna ha sempre preferito tenersi alla larga dalla luce dei riflettori e dal mondo dello spettacolo.