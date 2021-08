Achille Lauro, dalla detenzione allo spaccio: “Compravo kg di droga…”

Il cantante idolo dei giovani, e non solo, ha svelato alcuni aneddoti del suo burrascoso passato, caratterizzato anche dalla droga

Nel giro di pochissimo tempo il giovane artista è riuscito ad imporsi nell’élite della musica italiana, grazie al suo talento ed al suo smisurato estro, che gli ha permesso di essere considerato una sorta di rivoluzionario in tema canoro.

Nei suoi concerti traspare sia l’emozione con cui si esibisce, sia la grinta scaturita dai suoi brani spesso eccentrici e fuori dalle righe. Anche se la vera consacrazione per lui è arrivata a seguito della sua esperienza sanremese, Achille si era già avvicinato al mondo della musica negli anni precedenti.

La sua grande passione gli è stata trasmessa dal fratello, con il quale si è ritrovato a vivere insieme dopo che i loro genitori si sono trasferiti per motivi lavorativi. Dopo la gavetta è arrivata finalmente la grande opportunità, ovvero proprio quella di salire sul palco dell’Ariston.

Il complicato trascorso di Achille Lauro

Nelle ultime edizioni è stato uno dei protagonisti assoluti del Festival di Sanremo. Nel 2019 e nel 2020 vi ha partecipato come concorrente, mentre lo scorso inverno vi è tornato ma non in gara, bensì realizzando in tutte e cinque le serate previste dei veri e propri capolavori artistici, definiti dallo stesso dei “quadri”.

Tuttavia il suo successo non sembra essere in procinto di arrestarsi, anzi, tutt’altro. Anche in questa estate infatti, ha prodotto quello che è a tutti gli effetti un tormentone. Stiamo parlando ovviamente della canzone intitolata “Mille”, cantata al fianco di Fedez e della veterana della musica italiana Orietta Berti.

Attualmente è dunque uno degli artisti più in voga del momento, però dietro ai tanti traguardi da lui raggiunti si nasconde un passato non altrettanto piacevole e felice. A rivelarlo è stato lui stesso in tempi non sospetti: “Entrai in contatto con famiglie criminali. Compravo kg di droga che facevo vendere a una squadra di spacciatori che avevo creato. Divenni ricco”.

Questo racconto è riferito al periodo che abbiamo descritto in precedenza, ovvero quando è rimasto a vivere da solo con il fratello dopo che i genitori avevano deciso di cambiare città. Ovviamente questa vicenda fa parte del passato del celebre cantante, il quale grazie alla musica ha compreso quale fosse la strada più giusta da seguire, cioè quella che l’ha portato ad essere il grande artista che è oggi.