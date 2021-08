Amici, vi ricordate Karima? Oggi è completamente irriconoscibile

A distanza di molti anni dalla sua partecipazione ad Amici, Karima è cambiata completamente. Vediamo com’è diventata

Anche se il suo trampolino di lancio vero e proprio è stato il noto talent show di Canale 5, Karima ha esordito sul piccolo schermo già qualche tempo prima rispetto al suo ingresso nella scuola di Amici.

Nel 1997, infatti, ha preso parte a Bravo Bravissimo e a Domenica In, dove ha iniziato a mettere in luce le sue doti canore. Tuttavia è proprio con la sua partecipazione al programma diretto da Maria De Filippi che la giovane cantante ha letteralmente spopolato.

Al termine della gara si è piazzata sul gradino più basso del podio, ma il suo talento non è passato inosservato agli occhi dei giudici, tanto che si è accaparrata il premio della critica. A vincere quella che è stata la sesta edizione di Amici fu invece Federico Angelucci, mentre al secondo posto si è posizionata la ballerina Agata Reale.

Il drastico cambiamento di Karima Ammar

A seguito della sua esperienza nella trasmissione targata Mediaset, la talentuosa cantante ha proseguito la sua carriera televisiva partecipando ad una serie di programmi di spicco all’interno del palinsesto nostrano.

Tra questi ricordiamo Crozza Alive, I migliori anni, Tale e Quale Show e, più recentemente, Domenica In. Lo stesso discorso vale per il suo percorso discografico, avendo continuato a pubblicare album e singoli di successo.

Proprio quest’anno è uscita la sua ultima opera, “No Filter”, il quale va ad aggiungersi ai due precedenti che si intitolano rispettivamente “Karima” e “Close to you”. Da ricordare è anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2009, quando si esibì sullo storico palcoscenico del teatro Ariston con il brano “Come in ogni ora”. Quest’ultima canzone le ha permesso di aggiudicarsi il terzo posto finale nella sezione dedicata alle giovani proposte, ovvero agli artisti esordienti.

Per quel che riguarda la sua vita privata invece, la Ammar nel 2014 è diventata mamma per la prima di una bambina che si chiama Frida. A riaccendere la curiosità nei suoi confronti tuttavia, è stato l’incredibile cambiamento fisico di cui si è resa protagonista. La folta e lunga chioma si è trasformata in un taglio di capelli corto, in grado di valorizzare maggiormente i bei lineamenti del suo viso. Inoltre ha perso tanti chili, diventando di fatto quasi irriconoscibile.