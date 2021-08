Elisa Isoardi, la separazione con Matteo Salvini: dopo anni la verità sul tradimento

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi hanno formato una coppia per diverso tempo. Andiamo a conoscere le cause della loro separazione

Per il momento la carriera televisiva della Isoardi ha subito uno stop. Attualmente, infatti, non è alla guida di nessuna trasmissione in onda sul piccolo schermo, anche se il futuro potrebbe riservarle delle sorprese.

Dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi si è parlato molto della showgirl nata a Cuneo, la quale ha dimostrato tutte le sue qualità umane durante le riprese del celebre reality show targato Mediaset. All’interno del gruppo composto dai vari naufraghi, Elisa ha assunto in più frangenti il ruolo di leader, a testimonianza della sua forza e della sua tenacia.

Non molto tempo prima invece, la conduttrice ha preso parte come concorrente a Ballando con le Stelle. Anche qui però, così come in Honduras, è stata vittima di un infortunio che ne ha pregiudicato il cammino. Tuttavia, attraverso il ripescaggio ha potuto partecipare alla finale del talent show guidato da Milly Carlucci, ovviamente dopo essersi ripresa dalla distorsione alla caviglia.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Le ragioni per cui è finita la storia d’amore tra Salvini e la Isoardi

Nel 2014 il nome di Elisa è salito agli onori della cronaca in merito alla sua relazione sentimentale con il leader della Lega. Quella tra il politico e la showgirl è stata una storia d’amore molto seguita dagli appassionati di gossip, fino al giorno della rottura definitiva.

La coppia ha preso la decisione di separarsi nel novembre del 2018. Le cause che hanno condotto i due alla difficile scelta non sono mai state rivelate in maniera ufficiale, tuttavia c’è una serie di ipotesi che sono circolate nei mesi successivi.

Una di queste è quella legata ad un presunto tradimento di Elisa ai danni del suo ormai ex uomo, anche se sembra tra le meno accreditate. Questo anche perché la trentottenne ha confessato che Salvini è stato l’uomo più importante della sua vita finora.

A quanto pare, infatti, tra i due ci sarebbero state alcune divergenze che non sono riusciti a superare, prendendo pertanto la decisione di mettere la parola fine alla loro storia d’amore, nonostante la sofferenza di entrambi. Nel 2019 la Isoardi si è legata all’imprenditore italiano Alessandro Di Paolo, con il quale ha però chiuso dopo non molto tempo.