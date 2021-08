Elisabetta Canalis, da principessa della tv alla relazione con George Clooney: ecco oggi cosa fa

Dagli esordi come velina fino alla relazione sentimentale con il celebre attore hollywoodiano, ecco cosa fa oggi la Canalis

Per Elisabetta la vera svolta della carriera televisiva ha coinciso senz’altro con la sua partecipazione al famoso tg satirico di Canale 5, dove ha vestito i panni della velina. Il suo esordio a “Striscia la Notizia” è datato 1999, quando al suo fianco c’era anche Maddalena Corvaglia.

L’addio alla trasmissione di Antonio Ricci è arrivato nel 2002, ma la showgirl nata a Sassari ha proseguito la sua strada sul piccolo schermo, prendendo parte subito dopo alle riprese di “Controcampo” e “Mai dire martedì”.

Successivamente ha partecipato a diversi altri programmi tra cui ricordiamo “Le Iene”, “Festivalbar”, “La notte degli chef” e “Zelig”. Come se non bastasse, nel 2003 ha esordito come attrice nella serie tv “Carabinieri”, mentre in seguito è salita anche sul set cinematografico, recitando in film come ad esempio “Natale a New York” e “La seconda volta non si scorda mai”.

Leggi qui -> Elisabetta Canalis, la rivelazione sull’amore della sua vita che conoscete tutti: “Mi tradiva in continuazione”

Leggi qui -> Flavio Briatore, la Corte decide per il megayacht. All’asta: “Costa troppo allo Stato”

Ecco cosa fa oggi Elisabetta Canali

Spesso e volentieri il nome della Canalis è finito in prima pagina sulle riviste dedicate alle cronache rosa. Nel periodo che coincide con il suo debutto televisivo si è unita sentimentalmente all’ex calciatore italiano Christian Vieri, mentre diversi anni dopo si è resa protagonista di una relazione con niente poco di meno che George Clooney.

I due sono stati insieme per la precisione dall’estate del 2009 a quella del 2011, prima della decisione di dividere le loro strade. In un’intervista di qualche tempo fa l’attore statunitense ha parlato di Elisabetta, dichiarando di avere un ricordo piacevole della storia con la modella.

Al giorno d’oggi l’ex velina è felicemente sposata con un chirurgo italo-americano di nome Brian Perri. La coppia si è unita in matrimonio nel 2011 e la Canalis ha scelto come testimone di nozze proprio la sua collega ai tempi di Striscia la Notizia, ossia Maddalena Corvaglia.

Nel settembre del 2015 è diventata mamma di una bimba che si chiama Skyler Eva. Quest’ultima è venuta alla luce a Los Angeles, città in cui i suoi genitori risiedono da anni. Tuttavia, Elisabetta è pronta a fare il suo rientro nel Bel Paese, in quanto a brevissimo sarà impegnata come conduttrice di “Vite da copertina”, programma in onda già da sette stagioni sulle frequenze di Tv 8.