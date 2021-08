Milly Carlucci, il dramma del tumore in famiglia: “Si è esteso ai polmoni”

Milly Carlucci, famosa conduttrice televisiva italiana, ha vissuto un dramma famigliare a causa di un bruttissimo male

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, all’interno della quale assisteremo a numerose novità, a partire da quelle relative al cast.

In questi giorni si è parlato molto dell’abbandono al programma di Rai 1 da parte di Raimondo Todaro, noto ballerino che ha preso parte alle riprese del talent show condotto da Milly per svariate stagioni, fino alla decisione presa non molto tempo fa.

Ha ringraziato tutti gli addetti ai lavori, i colleghi ed anche la padrona di casa, affermando di aver passato dei momenti bellissimi lavorando al loro fianco. Per lui si è parlato di un possibile approdo alla corte di Maria De Filippi, la quale potrebbe portarlo ad “Amici”, eventualmente in qualità di insegnante di ballo. Tuttavia, per il momento si tratta soltanto di un’ipotesi e nulla più, dato che ad oggi non è arrivata nessuna ufficialità.

La famiglia di Milly Carlucci colpita dal dramma

Un’altra notizia giunta proprio recentemente è quella relativa ad un personaggio che sarà ospite della sua trasmissione per una serata. Stiamo parlando niente poco di meno che di Marcell Jacobs, vincitore della medaglia d’oro nella gara dei cento metri piani alle olimpiadi di Tokyo. In realtà si è portato a casa due medaglie, considerando anche quella della staffetta italiana 4×100, entrambe del metallo più prezioso in assoluto.

Tralasciando il discorso legato alla sfera professionale della Carlucci, quest’ultima tempo fa ha concesso un’intervista a “Vanity Fair”, dove ha rivissuto dei tragici momenti appartenenti al suo passato. Le sue parole riportate dalla suddetta rivista sono arrivate a seguito della morte di sua madre, notizia drammatica divulgata dalla stessa showgirl.

“Amici e amiche care che mi seguite sempre con grande affetto, sento il bisogno di condividere con voi questo momento per me terribile. Da ieri mia mamma non c’è più e io sono devastata dal dolore”, le struggenti parole della conduttrice. Durante l’intervista accennata in precedenza invece, Milly ha sottolineato l’importanza della prevenzione: “Se mamma avesse scoperto in tempo il tumore al seno, che si è esteso poi ai polmoni, oggi potrebbe essere ancora tra noi”.