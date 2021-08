Pier Silvio Berlusconi ha deciso: il programma di punta viene cancellato | L’indiscrezione

L’amministratore delegato delle reti Mediaset sembra essere intenzionato ad eliminare dal palinsesto un programma storico

A partire dalla prossima stagione, il cui inizio è ormai imminente, ci saranno diversi cambiamenti nella programmazione televisiva dei canali Mediaset. Rispetto all’anno scorso infatti, alcuni programmi verranno eliminati, così come ci sarà l’ingresso di alcune novità.

Un esempio è l’appuntamento raddoppiato con “Verissimo”, in quanto il noto talk show condotto da Silvia Toffanin è previsto in entrambi i giorni del weekend, mentre fino alla passata edizione è andato in onda soltanto il sabato. A fare le spese di questo cambiamento è Barbara D’Urso, la quale tra l’altro ha subito anche una riduzione della durata di “Pomeriggio Cinque”, che da un’ora e mezza passa a poco più di sessanta minuti.

A destare molto scalpore è stato invece l’addio di Alessia Marcuzzi, che dopo venticinque anni trascorsi a lavorare sulle frequenze dei canali del Biscione ha deciso di cambiare aria, come comunicato dalla stessa attraverso un lungo messaggio caricato sulla piattaforma di Instagram.

Leggi qui -> Andrea Delogu ha un disturbo che si porta dietro: non si può guarire del tutto

Leggi qui -> Cristel Carrisi: novità sorprendenti per la figlia di Albano e Romina

L’addio dello storico programma

Tornando a parlare di Carmelita, per lei si era vociferato di un possibile nuovo incarico, alla guida di una trasmissione che farà il suo ritorno nel palinsesto dopo diversi anni di assenza. Stiamo parlando de “La Talpa”, reality show che in passato è stato trasmesso prima dalla Rai e poi da Mediaset.

Secondo quanto riportato da Dagospia però, le probabilità che sia proprio la D’Urso a prendere il timone del programma sono ridotte all’osso, in quanto Pier Silvio starebbe vagliando altre opzioni. Una domanda che in molti si sono posti invece, è quella relativa alla collocazione temporale del sopracitato reality.

Considerando che in autunno andrà in onda il Grande Fratello Vip e in primavera l’Isola dei Famosi, sembra difficile trovare lo spazio per un altro reality show così lungo come lo è La Talpa. A questo punto però, c’è da prendere in esame l’ultima indiscrezione riportata da varie fonti, ovvero quella secondo cui ci potrebbe essere l’addio di uno dei due storici reality show.

A rischiare di saltare è proprio l’Isola dei Famosi, nonostante gli accordi già raggiunti in precedenza con la conduttrice Ilary Blasi. In effetti, l’ultima edizione ha fatto registrare un netto calo degli ascolti, ragion per cui appare come l’ipotesi più probabile, al contrario del Gf Vip che invece si è mantenuto sui stessi livelli degli anni prima.