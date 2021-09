Elodie, la triste confessione dopo anni: “Ho sempre avuto paura di…”

Durante il corso di un’intervista, la cantante romana ha confessato una sua paura. Scopriamo insieme di che si tratta

Dopo aver compiuto la maggiore età Elodie ha provato ad emergere attraverso alcuni dei più noti talent show nostrani. Nel 2009, infatti, ha partecipato ad X- Factor, venendo però eliminata nelle prime fasi della gara.

Nello stesso anno ha tentato l’accesso nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” ma non venne ammessa, a differenza del 2015 quando, otre che accedervi, si rese protagonista di un percorso clamoroso che la portò fino al secondo posto. Ad aumentare ulteriormente il valore della sua performance c’è anche il Premio della critica che le venne assegnato.

A partire dallo straordinario successo nel talent targato Mediaset, l’artista ha scalato le classifiche italiane grazie ad alcuni brani che hanno lasciato il segno. È già salita più volte sul palcoscenico di Sanremo. Nel 2017 si è esibita con “Tutta colpa mia”, mentre nel 2020 con “Andromeda”. Anche quest’anno è tornata nella città ligure ma non come concorrente in gara, bensì come co-conduttrice della seconda serata della manifestazione canora.

La dura confessione di Elodie

Qualche settimana fa l’artista nata nella capitale italiana ha rilasciato un’intervista a Linus per conto di “Repubblica”, all’interno della quale ha svelato alcuni dettagli personali.

“Sono dispiaciuta di non avere cultura, ecco questa è una cosa che soffro molto”, così ha esordito la compagna del rapper Marracash, che poi ammette: “Ho sempre avuto paura di essere sottomessa”.

Con questa confessione Elodie ha manifestato la sua volontà di accrescere le sue conoscenze ed il suo bagaglio culturale, in modo tale da sentirsi all’altezza di ogni situazione. Il giornalista tuttavia le ha fatto notare ironicamente che a differenza di molti altri, lei non sbaglia i congiuntivi, con la cantante che ha risposto affermando di fare molta attenzione al linguaggio.

“Studio, cerco di irrobustirmi. A quaranta anni non vorrei essere identica a oggi. Mettere un po’ più di contenuti, oltre alla consapevolezza servono anche proprio delle nozioni e imparare cose nuove”, la chiosa della talentuosissima artista trentunenne, che tra le altre cose quest’anno ha ottenuto l’ennesimo successo, ovvero la vittoria del reality show “Celebrity Hunted” in coppia con Myss Keta.