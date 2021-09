Fiorello, il consumo di droga mai raccontato: “Non ce la facevo più”

Rosario Fiorello ha svelato un segreto del suo passato riguardante il consumo di droga. Ecco quali sono state le sue parole in merito

Dietro al grande successo di Fiorello di cui tutti noi siamo stati spettatori, si cela un passato dai risvolti non così idilliaci, caratterizzato da alcuni periodi estremamente delicati per quel che concerne la sua vita privata.

Attualmente in giro per il web si sta dibattendo su un quesito che ha catturato le attenzioni di tutti i fans del comico. Secondo diverse indiscrezioni infatti, lo showman nato nella regione Sicilia potrebbe prendere parte anche al prossimo Festival di Sanremo, storica kermesse canora giunta ormai alla settantaduesima edizione.

Il fatto che a presentare la manifestazione sarà ancora una volta Amadeus, suo grande amico, sembra spingere Fiorello a salire nuovamente sul palcoscenico all’interno del Teatro dell’Ariston. Tuttavia, c’è anche chi afferma un certo desiderio di cambiamento, come ad esempio ha fatto Alessandro Cecchi Paone, il quale in una recente intervista si è augurato di vedere al fianco del presentatore dell’evento gente come Chiara Ferragni o Giulia De Lellis.

La confessione sconvolgente di Rosario Fiorello

Sulle colonne de “Il Fatto Quotidiano”, Fiorello ha concesso un’intervista in tempi non sospetti in cui ha tirato fuori alcuni scheletri dal suo armadio. Una delle rivelazioni più eclatanti è stata quella relativa al suo utilizzo di cocaina.

“Se in quel periodo ci fossero stati i cellulari, oggi non sarei qui. Sarei stato gettato in pasto ai social e sputtanato. Lì per lì mi sono anche divertito, però a un certo punto avere la testa per concentrarmi su quello che dovevo fare risultò impossibile. Lì l’unica cosa che non vedevamo l’ora di fare era uscire la sera”, ha spiegato lo showman.

Subito dopo il cabarettista ha dichiarato che quella non era assolutamente la reale felicità e che ad aprirgli gli occhi fu proprio suo padre, il quale fece in modo di far tornare suo figlio sulla retta vita.

Qualche anno dopo, invece, Fiorello ha deciso di rivelare il tutto in maniera pubblica: “Non ce la facevo più ad andare avanti con quello scheletro nell’armadio e dovevo levarmi il peso. Mia madre si dispiacque tanto, anche per la vergogna, ma io volevo che tutti sapessero ogni cosa e che il passato fosse un libro aperto”.