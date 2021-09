Francesca Fialdini, il viso deturpato dalla malattia: “Non posso che affidarmi…”

La stimata conduttrice televisiva ha parlato della malattia che colpisce il suo viso. Andiamo a svelare ulteriori dettagli a riguardo

A partire da domenica 19 settembre ripartirà la trasmissione targata Rai “Da noi… a ruota libera”, dove la Fialdini sarà alla guida per il terzo anno consecutivo.

Come al solito, l’appuntamento è previsto per l’ultimo giorno della settimana, subito dopo la fine di “Domenica In”, verso le ore 17:20. Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi in Roma la showgirl comincerà dunque una nuova avventura che la vedrà protagonista fino al giugno del 2022.

Le puntate previste dovrebbero essere trentasei, lo stesso numero di quelle andate in onda nelle precedenti stagioni. Il format è rimasto inalterato, infatti assisteremo alla presenza di diversi ospiti, sia famosi che non, i quali racconteranno come sono riusciti ad indirizzare la loro vita nella giusta direzione, analizzando al tempo stesso alcuni aspetti della società in cui viviamo. Attraverso dei filmati e delle foto sarà possibile ricevere una serie di spunti che arricchiranno le vicende descritte nel corso di ogni singolo episodio.

La malattia che rovina il viso di Francesca Fialdini

Nell’ultima annata Francesca è stata al timone anche di altre trasmissioni, tutte andate in onda sulle frequenze dei canali Rai. Tra queste ricordiamo ad esempio “Fame d’amore”, una docu-serie in cui vengono dibattuti i temi legati ai disturbi alimentari.

La bellissima conduttrice televisiva, qualche tempo fa, ha confessato una sua problematica personale, anche se non riferita all’alimentazione. L’intervista è stata pubblicata da “Ok Salute e Benessere”, rivista che si occupa di approfondimenti relativi al campo della medicina ed, appunto, del benessere.

“Sulle mie labbra fioriscono spesso gli herpes, soprattutto se le mie difese immunitarie sono già indebolite da un’influenza o da qualche altro tipo di malanno. Purtroppo da quando ho contratto la varicella, all’età di otto anni, queste vescicole rossastre e pruriginose sono diventate il mio tallone d’Achille”, le parole della Fialdini, la quale ha poi proseguito spiegando il modo in cui riesce a nascondere gli evidenti segni della patologia sul suo viso.

“L’herpes labiale mi crea disagio soprattutto quando mi trovo sotto l’occhio implacabile delle telecamere. In questi casi non posso che affidarmi alle sapienti mani della mia make up artist Anna, che ogni giorno mi coccola e aggiusta le mie imperfezioni con i cosmetici che preferisco, cioè quelli naturali”, ha chiosato la nota showgirl toscana.