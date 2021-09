Maria De Filippi, la chirurgia estetica che nessuno si aspettava: ecco la verità sui ritocchini

A finire sotto la lente d’ingrandimento di Striscia la Notizia è stata proprio Maria De Filippi. Ecco la verità sui suoi presunti ritocchini

Per l’ennesima stagione televisiva la moglie di Costanzo sarà al centro del progetto Mediaset. Nessuno dei suoi programmi ha subito infatti delle variazioni, come è stato reso noto durante la presentazione dei nuovi palinsesti a cui ha partecipato anche l’amministratore delegato della rete, ovvero Pier Silvio Berlusconi.

Mentre l’inizio di “C’è posta per te” è fissato per il 2022, per quel che riguarda “Amici” la sua messa in onda sarà addirittura anticipata rispetto al passato. In merito al talent show ci sarà anche un’altra novità: Arisa ha infatti abbandonato il suo posto, il quale sarà preso da Lorella Cuccarini.

Questo avvicendamento ha segnato una sorta di inedita, in quanto la showgirl appena citata sarà la prima ad aver svolto sia il ruolo dell’insegnante di ballo, sia quello di maestra di canto. A sua volta però, Lorella lascerebbe così una poltrona vuota, la quale potrebbe essere occupata da Raimondo Todaro, ballerino uscente dal programma targato Rai “Ballando con le Stelle”.

Ecco la verità sui ritocchini di Maria De Filippi

Un discorso diverso va fatto invece per “Temptation Island”, il quale rischia addirittura di essere eliminato dalla programmazione. Anche se la De Filippi non guida il programma in prima persona, tuttavia il format fa parte della “Fascino”, sua azienda di produzione.

Parlando proprio nello specifico della popolarissima conduttrice Mediaset, qualche tempo fa è finita al centro dell’attenzione di “Striscia la Notizia”, dove Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno lanciato un servizio riguardante Queen Mary.

Dopo esser stata analizzata dallo scrupolosissimo scanner test, a quanto pare è risultato che Maria non sembra aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, nonostante le illazioni che sono circolate sia in rete che altrove. L’unico piccolo dettaglio che è stato evidenziato potrebbe essere quello relativo agli zigomi, i quali forse hanno ricevuto qualche puntura rivitalizzante.

La showgirl ha però smentito anche questa diceria, affermando che, con il passare degli anni, è semplicemente un po’ ingrassata, motivo per cui il suo volto sembra leggermente più gonfio. Detto ciò, possiamo tranquillamente dichiarare che la bellezza della stimatissima presentatrice è tutta frutto di madre natura, in quanto è una delle poche che non ha mai avuto bisogno dell’intervento della plastica o di altre operazioni estetiche.