Michelle Hunziker, il viso è gonfio in modo visibile: ecco che è successo

Attraverso uno scatto da lei caricato sui social, la bellissima Michelle Hunziker ha mostrato il suo viso visibilmente gonfio

La conduttrice di “Striscia la Notizia” ed “All Together Now”, di recente ha deciso di cambiare totalmente il suo look. Come abbiamo visto nelle sue ultime pubblicazioni sulla piattaforma di Instagram, Michelle ha dato un netto taglio ai suoi capelli.

La splendida chioma bionda è infatti ormai soltanto un vecchio ricordo, essendo la showgirl passata ad un taglio più corto e fresco. Nonostante la variazione della capigliatura, la sua bellezza è rimasta inalterata, se non addirittura ulteriormente risaltata. Questo è ciò che pensano la quasi totalità dei suoi numerosi fans, che si sono sbrigati a farle i complimenti tramite un fiume di commenti e di reazioni.

Nello stesso periodo ha caricato anche un’immagine in cui si trova in compagnia di sua figlia, Aurora Ramazzotti. Il fantastico rapporto tra le due è risaputo, ma l’elvetica ha voluto ribadire ancora una volta tutto l’affetto che la lega alla ragazza: “Mia figlia è la migliore del mondo! Non l’ha scritta lei questa frase. Tutta farina del mio sacco”, le parole di Michelle condite da un pizzico di sana ironia che da sempre la contraddistingue.

Cosa è successo al volto di Michelle Hunziker

Naturalmente nel cuore della Hunziker non c’è soltanto Aurora, la quale tra l’altro a breve sarà impegnata alla conduzione di un nuovo programma intitolato “Mistery Land”, bensì ci sono anche suo marito Tomaso e le due figlie più piccole, Sole e Celeste.

Gran parte delle vacanze estive le ha trascorse proprio insieme a loro, divise tra mare e montagna. Uno dei posti preferiti di Michelle sono senz’altro le Dolomiti, dove si è resa protagonista tra le varie cose della scalata di una parete insieme alla sua migliore amica Serena Autieri.

Da sportiva qual è, la quarantaquattrenne cerca sempre di sollecitare anche la sua famiglia a fare attività fisica ed escursioni di vario genere. Nonostante la forte passione per lo sport però, qualche giorno fa l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha pubblicato una fotografia in cui ha messo in mostra tutti i segni della stanchezza.

Mediante uno scatto inserito tra le Instagram Stories infatti, ha confessato di sentire un certo gonfiore al viso, probabilmente frutto sia della stanchezza che di un’alimentazione leggermente meno sana rispetto a quella che mette in atto durante tutto il resto dell’anno.