Patty Pravo, la malattia che l’ha devastata: sdraiata a letto giorni

La star della musica italiana è stata vittima di una malattia devastante, tanto da costringerla a letto per giorni interi

La ragazza del Piper, soprannome che ha ricevuto in virtù dei suoi esordi all’interno del noto locale romano, è divenuta con il passare degli anni uno dei capisaldi della musica nostrana, per merito di canzoni che hanno stregato intere generazioni.

Quella di Patty è una voce inconfondibile, motivo che ha contribuito senz’altro a renderla tanto famosa e popolare sia nel nostro Paese ma anche all’estero. Il suo stile invece viene considerato rivoluzionario per l’epoca, nella quale la sua trasgressione era considerata completamente fuori dagli schemi.

Nel corso della sua carriera ha preso parte al Festival della canzone italiana in dieci occasioni. Per tre volte si è aggiudicata l’ambito Premio della critica, il quale è intitolato alla storica cantante Mia Martini, tragicamente scomparsa nel maggio del 1995.

Leggi qui -> Adriano Celentano, il dramma distruttivo: la dura malattia del figlio

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

La malattia che ha colpito Patty Pravo

Nell’ultima stagione televisiva, la Pravo ha partecipato a due programmi, entrambi in onda sulle frequenze dei canali Rai, ovvero “Il cantante mascherato” e “A grande richiesta”.

Qualche tempo fa invece, la cantante nata a Venezia si è aperta nel racconto di una malattia che l’ha fatta soffrire e non poco. Lo ha fatto tramite un’intervista concessa al settimanale “Gente”. A destarle diversi problemi furono dei forti stati d’ansia che l’hanno portata ad avere degli attacchi di panico.

“Mi si è chiusa la gola, non riuscivo più a respirare. Non capivo niente, ero in uno stato totale di incoscienza. Ricordo che mi sono detta: basta, è finita. Ho creduto di morire”, l’incredibile confessione di Patty, che successivamente ha proseguito nella descrizione di quei giorni durissimi.

Ha raccontato infatti di aver trascorso una lunga serie di notti caratterizzate dall’insonnia, assumendo farmaci su farmaci per provare a contrastare la sensazione di panico. Per questo motivo è stata addirittura costretta ad annullare alcuni concerti, spiegando che l’ha fatto per amore del pubblico.

“Ho passato giorni interi stesa a letto, senza pensare né parlare, senza riuscire a piangere o a toccare cibo”, ha concluso la cantante prima di descrivere il modo in cui l’incubo è finito: “Una mattina mi sono alzata, ho aperto la porta della camera e mi sono infilata in cucina. Nella dispensa c’erano solo un cartone di latte e dei Pavesini, ho iniziato a mangiare e sono tornata a vivere”.