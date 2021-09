Pippo Baudo in costume: spunta la foto del super conduttore | Come non l’avete mai visto

Il super conduttore televisivo è stato immortalato in costume da bagno. Ecco lo scatto di Pippo Baudo in tenuta da mare

Monumento assoluto della tv italiana, Pippo lo scorso 7 giugno ha compiuto ottantacinque anni, ma nonostante la veneranda età dimostra ancora una gran forma sia fisica che mentale.

La carriera dello storico presentatore nato in un piccolo comune siciliano è stata ricca di traguardi e di soddisfazioni. Ha guidato molte delle trasmissioni più note sui canali Rai per interi decenni, durante le quali ha anche lanciato una lunga serie di personaggi di cui alcuni ancora oggi molto popolari sul piccolo schermo.

Tuttavia anche la sua vita privata non è stata meno movimentata di quella professionale. Baudo è padre di due figli, avuti da altrettante donne diverse. Il primo si chiama Alessandro, nato da Mirella Adinolfi nel 1962, mentre la secondogenita, Tiziana, è venuta alla luce nel 1970, frutto della storia d’amore tra lo showman e Angela Lippi, con la quale è convolato anche a nozze.

Pippo Baudo in versione mare

Il secondo matrimonio di Pippo è stato invece quello con la famosa cantante italiana Katia Ricciarelli, da cui si è separato ormai da diversi anni. Oltre ad essere considerato uno dei più grandi conduttori della storia, l’ottantacinquenne siculo è ritenuto anche un uomo in possesso di un certo fascino e di un grande carisma.

Il seguito riscosso da Baudo nei confronti del gentil sesso non è un segreto, come si nota anche dalle diverse relazioni sentimentali della sua vita. Tra le altre donne che si sono legate allo showman ricordiamo Alida Chelli e Adriana Russo.

Ancora oggi Pippo Nazionale è in ottima forma fisica. Di questo ne abbiamo avuto prova anche di recente, mediante uno scatto in cui è stato immortalato in compagnia di una donna sulla spiaggia, con indosso il costume ed una camicia.

I suoi milioni di fans sanno benissimo che non è una cosa da tutti i giorni vedere il presentatore con un abbigliamento come lo è quello da mare, piuttosto l’immaginario collettivo è abituato a vederlo sempre elegante e tutto d’un pezzo.

La tenuta appena descritta è quella che ha indossato ogni volta che ha guidato il Festival di Sanremo. Il numero delle occasioni in cui ha diretto la kermesse canora ammonta a tredici, detenendo così il record di conduzioni alla pari del compianto Mike Bongiorno.