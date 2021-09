Alessandro Borghese, il figlio “nascosto”: “Non ho neppure una sua foto” | La triste storia

L’eccentrico chef televisivo è venuto a conoscenza di un figlio che non ha mai visto neppure in foto. Ecco la verità a riguardo

Nato da un imprenditore napoletano e dalla nota attrice Barbara Bouchet, Alessandro si è avvicinato al mondo della cucina fin da ragazzo, imbarcandosi sulle navi da crociera dove ha svolto la professione di cuoco.

Successivamente, spinto dalla sua grande passione per i fornelli, ha lavorato in ristoranti sparsi per il mondo, sia nel vecchio che nel nuovo continente. Dopo aver guadagnato una certa esperienza nel settore, Borghese ha fatto ritorno in Italia.

Nel 2005 invece, lo chef ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo, prendendo parte alle riprese del programma intitolato “Cortesie per gli ospiti”. A partire da questa prima avventura ha inanellato una serie di trasmissioni di successo in cui ha ricoperto il ruolo di conduttore, anche grazie alla sua spigliatezza oltre che per merito delle sue abilità culinarie.

Il figlio che Alessandro Borghese non ha mai visto

Al giorno d’oggi il cuoco nato a San Francisco è sposato con una donna che si chiama Wilma Oliverio, dalla quale ha avuto due bambine di nome Alexandra e Arizona. Lui e sua moglie sono convolati a nozze nel 2009, consacrando in questo modo il grande amore che li lega.

Anche se la coppia preferisce mantenere la totale privacy in merito alla loro sfera personale, qualche tempo fa il nome di Borghese è salito agli onori della cronaca per via di una vicenda che ha catalizzato le attenzioni mediatiche nei suoi confronti.

Alessandro, infatti, ha scoperto di avere un altro figlio, nato da una relazione sentimentale precedente al matrimonio con la sua attuale consorte. Il suo erede si chiama Gabriel ed è nato nel 2006, anche se lo chef ha confessato sulle colonne de “La Repubblica” di non averlo nemmeno mai visto.

“Diciamo che ero un po’ sportivo. Solo di recente sono venuto a conoscenza del bambino. Me ne occupo dal punto di vista legale, ma non l’ho mai visto, non ho neppure una sua foto”, queste le dichiarazioni sconvolgenti di Borghese, il quale ha poi rivelato che un giorno gli farebbe piacere incontrare il ragazzo, se possibile anche dal vivo.