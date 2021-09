Amadeus, la pesante malattia che lo colpì: Tra la vita e la morte

Molti anni fa, il conduttore televisivo ha affrontato una dura malattia che l’ha costretto a lottare tra la vita e la morte

Per l’ennesimo anno Amadeus è pronto alla partenza della nuova stagione televisiva che per lui sarà più ricca di impegni che mai. Intorno alla metà del mese di settembre ripartiranno le riprese di “I soliti ignoti”, game show in onda nell’access prime time del primo canale della tv di Stato.

Oltre a questo, lo showman nato a Ravenna guiderà due splendide serate all’interno dell’Arena di Verona. L’evento prende il nome di “Arena ’60 ’70 ’80”, con il quale vengono indicati i tre decenni che verranno messi al centro dell’attenzione per quanto riguarda la musica e gli artisti di quell’epoca.

Sono già stati annunciati i nomi di diversi ospiti famosi, come Gianna Nannini, Donatella Rettore, Orietta Berti, Fausto Leali, Umberto Tozzi, Loredana Bertè e molti altri ancora. Con personaggi di questo calibro non possiamo far altro che affermare che lo spettacolo sarà assicurato.

La brutta malattia di cui è stato vittima Amadeus

Come se non bastasse, Amadeus è stato scelto per il terzo anno di fila per guidare il Festival di Sanremo. Si tratta della settantaduesima edizione della storica kermesse canora, dove per il presentatore non sarà facile ripetere il successo dei due anni passati.

Sicuramente non prenderà l’incarico alla leggera, piuttosto utilizzerà tutta la sua professionalità e la sua abilità per mettere in scena uno show degno del suo nome. Quello che oggi è un uomo felice e realizzato come lo è Ama, in passato è stato un bambino che ha sofferto a causa di una durissima malattia.

Il marito di Giovanna Civitillo infatti, all’età di sette anni è stato vittima di nefrite, una patologia che compromette il corretto funzionamento dei reni e che ha portato il conduttore a lottare tra la vita e la morte, come da lui stesso dichiarato durante il corso di un’intervista risalente a qualche tempo fa.

Per fortuna quei giorni così delicati fanno parte del passato, tuttavia lo showman non ha fatto segreto di portarsi dietro degli strascichi. Oggi, infatti, si autodefinisce ipocondriaco, ovvero è letteralmente terrorizzato dal possibile arrivo di una malattia, così come ha confessato di non sentirsi propriamente a suo agio all’interno degli ospedali.