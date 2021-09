Barbara D’Urso, dalla separazione al dramma del tumore in famiglia: “Sempre attaccata a tubi e flebo”

Barbara D’Urso porta dentro di sé un grande trauma. La conduttrice ha rivelato tutto nel corso di un’intervista.

I ricordi che fanno emergere grande dolore. Tutti condividiamo la tristezza del passato che spesso torna a galla, e ci riporta alla mente dei traumi che abbiamo vissuto e che inevitabilmente ci hanno condizionato la vita. Cosi per le persone comuni come per i vip, che spesso ci tengono a raccontare esperienze di questo tipo, soprattutto per creare empatia con il proprio pubblico.

E cosi anche una donna dalla grande personalità come Barbara D’Urso ha fatto proprio esperienza di eventi tragici che hanno segnato la sua infanzia ed adolescenza. Il tutto, ovviamente, ha contribuito a costruire la grande donna che oggi in televisione tiene compagnia a milioni di italiani ogni pomeriggio. Certo, le cose cambiano anche per ‘Barbarella’, e cosi si prepara a tornare con un ‘Pomeriggio Cinque’ molto diverso da quello del passato, con meno trash e più spazio all’attualità.

Ma, come detto, anche per Barbara la vita non è sempre stata tutta rose e fiori. La conduttrice ha dovuto affrontare un evento molto serio e pesante, che ancora oggi lei ricorda con grande tristezza. E’ stata la stessa D’Urso negli anni a riportare alle mente i ricordi che puntualmente la feriscono.

Barbara D’Urso, il ricordo della madre ed la tragica malattia

La madre di Barbara è scomparsa purtroppo quando la conduttrice era praticamente una bambina, stroncata a 44 anni dal linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Un evento che inevitabilmente l’ha segnata, e che lei stessa ha voluto condividere con il pubblico durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin per ‘Verissimo’. La D’Urso si è aperta, svelando un grande dolore che ha animato la sua vita.

“Mi mancavano gli abbracci, lei era sempre attaccata a tubi e flebo e abbracciarla era molto difficile. E’ stata bloccata a letto per lunghi anni. Questa difficoltà ad abbracciare qualcuno la vivo ancora oggi”, ha spiegato Barbara, dimostrando dunque quando il trauma del passato le sia rimasto dentro anche a distanza di tanti anni.

Certo, oggi la D’Urso è una donna diversa, che ha costruito la sua carriera sul piccolo schermo anche grazie alla sua personalità, forgiata evidentemente anche da un evento tragico come questo.