Carlo Cracco e l’abbandono a MasterChef: il motivo rivelato

Finalmente sono state svelate le ragioni dell’abbandono di Carlo Cracco a “MasterChef”. Ecco tutta la verità

Nato in provincia di Vicenza nell’ottobre del 1965, Carlo si è appassionato alla cucina fin da giovanissimo, tanto che ha deciso di frequentare l’istituto alberghiero Pellegrino Artusi, presso un comune nelle vicinanze del suo paese natio.

L’evento che ha profondamente segnato la sua carriera è stato l’incontro con il celebre Gualtiero Marchesi, con il quale ha collaborato a partire dalla seconda metà degli anni ottanta. Dopo aver ulteriormente affinato le sue tecniche culinarie, nel 2001 ha aperto un ristorante nel capoluogo della Lombardia chiamato “Cracco Peck”. Grazie al suo contributo, il locale è arrivato a ricevere ben due stelle della guida Michelin.

Circa dieci anni orsono invece, il cuoco ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo, prendendo parte alle riprese di “MasterChef Italia”. Successivamente ha partecipato anche ad altri programmi televisivi, come “Hell’s Kitchen Italia” e “Nella mia cucina: una ricetta con Cracco”.

Le ragioni che hanno condotto Carlo Cracco all’abbandono di MasterChef Italia

Insieme a Bruno Barbieri ed a Joe Bastianich ha composto lo storico trio di temutissimi giudici di “MasterChef”. Prima di dare il suo addio definitivo, Carlo ha lavorato per una stagione anche al fianco di Antonino Cannavacciuolo, il quale ancora oggi partecipa alle riprese della famosa trasmissione a tema culinario.

L’ultima edizione a cui ha preso parte è stata quella del 2017, con il grande rammarico da parte di tutti i telespettatori da casa che apprezzavano molto lo stile dello chef stellato. Molti di loro si sono domandati per diverso tempo il perché di tale scelta, fino a quando è stato lo stesso Cracco ad esprimersi a riguardo.

“Devo pensare a costruire il mio futuro, mio e di tutto lo staff. E anche della cucina italiana”, queste le parole del cuoco con le quali ha manifestato il suo desiderio di pensare esclusivamente al suo lavoro, senza dunque le distrazioni causate dalla tv. Tuttavia c’è da ricordare anche la discussione che ebbe con Bastianich.

L’imprenditore statunitense, a tal proposito, ha parlato in questo modo del suo ex collega: “Carlo Cracco è un presuntuoso. Il suo addio a MasterChef? Morto un papa se ne fa un altro”, così Joe che, a quanto pare, non sentirà affatto la mancanza dello chef nato in Veneto.