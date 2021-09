Figlio delle gambe più famose della televisione, da grande un grande “amore” di Tommaso Zorzi: ecco chi è

È il figlio di una delle showgirl più belle e famose in assoluto della tv italiana. Scopriamo insieme di chi si tratta

Come è possibile vedere dallo scatto in bianco e nero, il bambino possiede uno splendido sorriso che ha preservato tutt’oggi. Negli ultimi anni è salito alla ribalta grazie alla sua partecipazione alle riprese di alcune trasmissioni televisive molto seguite dal pubblico da casa.

La mamma di questo bimbo è invece una donna dello spettacolo che tutti noi conosciamo benissimo. La sua bellezza è assolutamente fuori discussione, così come l’intelligenza che dimostra ogni qual volta viene chiamata in causa per esprimere una sua opinione. La donna di cui stiamo parlando, infatti, non ha mai usato dei giri di parole per affermare una sua idea, bensì si è sempre distinta per la sua trasparenza.

Chi è il bimbo sorridente nel fermoimmagine?

Quelle di sua madre sono ritenute da molti le gambe più famose della televisione, motivo per cui forse qualcuno ha già intuito di chi stiamo parlando. Il bambino ritratto in foto è proprio Francesco Oppini, figlio della meravigliosa Alba Parietti e dell’attore Franco Oppini.

I suoi genitori sono stati sposati per quasi un decennio, per la precisione nel periodo che corre tra il 1981 ed il 1990, anno in cui sono arrivati alla definitiva separazione. Nell’ultimo periodo Francesco è stato sempre più frequentemente in tv, spesso come ospite dei vari salotti televisivi, primo fra tutti quello di Barbara D’Urso.

Nella passata stagione ha preso parte invece alle riprese del Grande Fratello Vip, presentato dal solito Alfonso Signorini che sarà alla guida del reality show in onda sui canali Mediaset anche in vista della prossima edizione.

Francesco Oppini ed il rapporto con Tommaso Zorzi

Proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, tra i due concorrenti del reality show si è instaurato un fantastico rapporto di amicizia. I telespettatori hanno seguito con grande attenzione il legame che c’è stato tra Tommaso e Francesco, ipotizzando addirittura che ci potesse essere qualcosa in più.

Questo soprattutto in virtù dei numerosi battibecchi di cui si sono resi protagonisti, ma la realtà è che si è trattato delle classiche litigate tra due persone che si vogliono molto bene. Il vincitore del Grande Fratello Vip è rimasto sicuramente affezionato ad Oppini, il quale a sua volta lo reputa un vero amico al di fuori di tutte le chiacchiere che sono circolate sul loro conto.