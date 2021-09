Gianni Morandi di nuovo a contatto con i medici: Ecco che è successo

Ancora una volta Gianni Morandi è stato costretto a recarsi dal medico. Andiamo a scoprire le cause di questa visita

Dopo un lungo periodo di assenza sul palcoscenico, finalmente l’artista bolognese è tornato ad esibirsi dal vivo. Lo ha fatto nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona, dove è andato in scena un evento musicale realizzato da Rtl 102.5.

Oltre a Gianni ci sono stati infatti altri cantanti ed ospiti vari del mondo dello spettacolo. L’autore di “Fatti mandare dalla mamma” si è divertito tantissimo, mostrando al pubblico il solito entusiasmo che da sempre lo caratterizza. Per l’occasione ha indossato un vestito elegante completamente rosa, così come nel videoclip del brano che ha cantato, ovvero “L’Allegria”. Il pezzo è stato scritto appositamente per lui da un suo collega, nonché grande amico, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

È proprio grazie all’allegria ed alla sua voglia di divertirsi che Morandi sta superando man mano un periodo abbastanza delicato. Qualche mese fa infatti, per la precisione a marzo, il cantante è stato vittima di un doloroso incidente domestico.

Gianni Morandi nuovamente dal medico

Mentre stava bruciando le sterpaglie nella sue terre vicino Bologna, l’artista è accidentalmente caduto nel bel mezzo delle fiamme. Il risultato è stato un’ustione su circa il 15% del corpo, scatenando la paura dei suoi parenti e dei suoi milioni di fans.

Le ferite più gravi sono state riscontrate in particolare su una mano, ovvero quella su cui si è appoggiato al momento della rovinosa caduta. Una volta giunto al pronto soccorso, i medici hanno fatto il possibile per rimediare alla grave ustione, tanto che a distanza di mesi ancora non è guarito del tutto.

Proprio per questo motivo, di recente è dovuto recarsi nuovamente dal dottore, per svolgere la fisioterapia che è indispensabile per il completo recupero dell’arto. Gianni ha aggiornato i suoi follower di Instagram tramite un video da lui caricato.

“Carissimi amici, sono qui in attesa di fare la mia solita fisioterapia. Vi mando un saluto e vi auguro una buona giornata. Vi abbraccio, ciao”, queste le parole di Morandi con le quali ha messo al corrente i suoi fans più affezionati riguardo alle sue attuali condizioni di salute. Ovviamente, come al solito il messaggio è stato condito dal suo immancabile e contagioso sorriso.