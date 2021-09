Jovanotti, il brutto tradimento della moglie: l’amante è famosissimo

Jovanotti, il tradimento della sua compagna Francesca ed una storia che mette in luce anche un personaggio molto noto sul piccolo schermo

Il mondo dello spettacolo è spesso condito da storie di tradimenti, che ancora più spesso determinano la fine di una relazione. Difficile che due persone, una volta venuto a galla il misfatto, riescano a preservare l’amore che inizialmente li ha uniti. Soprattutto quando di tratta di personaggi pubblici, che hanno sempre le telecamere puntate addosso e difficilmente riescono a creare quella privacy necessaria per riuscire a ricostruire un qualcosa.

C’è un esempio, però, che ha stupito tutto. Non riguarda prettamente il mondo dello spettacolo, anche se parlando di Lorenzo Cherubini, conosciuto ai più con il nome di Jovanotti, ovviamente parliamo di un personaggio pubblico conosciuto praticamente in ogni contesto culturale.

Cantante, musicista, ma soprattutto artista poliedrico, in grado in questi anni di imporsi sulla scena musicale in maniera del tutto limpida, ma soprattutto sfruttando uno stile molto particolare che gli è valso il grande favore del pubblico. E cosi Jovanotti è diventato ben presto una vera e propria icona nel mondo della musica. C’è una storia molto particolare alle sue spalle, che riguarda il rapporto con sua moglie.

LEGGI ANCHE >>> Gianni Morandi di nuovo a contatto con i medici: Ecco che è successo

LEGGI ANCHE >>> Elisa Isoardi, la separazione con Matteo Salvini: dopo anni la verità sul tradimento

Jovanotti, il tradimento col noto personaggio

Come detto, è difficile che nel mondo dello spettacolo si riesca ad arrivare ad una quadra dopo aver scoperto un tradimento. Certo, c’è chi ci riesce con la forza dei sentimenti, del perdono ma anche (ed in alcuni casi soprattutto) della famiglia. Sempre il pensiero va verso i figli, prima di interrompere bruscamente una relazione. Ed è quello a cui, probabilmente, ha pensato anche il buon Lorenzo.

La storia del tradimento della sua compagna Francesca Valiani, risale a qualche anno fa. I due, dopo essersi allontanati, sono riusciti a ritrovare l’amore, come spiegato dallo stesso Jovanotti: “Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione. […] Alla fine, sia io che Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento”, le parole di del cantante toscano riportate da Meteoweek.

Poi il passaggio importante, dedicato anche alla figlia: “E soprattutto che l’affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è la cosa più forte di tutte”. In molti, tra l’altro, conosceranno0 molto bene con il quale Francesca ha tradito Lorenzo: si tratta di Giuseppe Cruciani, noto giornalista romano che negli anni è finito al centro dell’attenzione mediatica per diverse diatribe televisive ma anche radiofoniche, con il suo programma ‘La Zanzara’.