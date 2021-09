Maria De Filippi era la sua amante: il retroscena rivelato

A distanza di molto tempo è emerso un nuovo retroscena riguardante il passato di Maria De Filippi. Scopriamo insieme di che si tratta

Uno dei volti di punta delle reti Mediaset ha nascosto per anni un segreto di cui in pochissimi ne erano a conoscenza. Anche se trascorre molte ore al giorno davanti alle telecamere, la De Filippi resta una donna estremamente riservata ed attenta alla sua privacy.

Non ha mai amato infatti esporsi in prima persona in merito alle vicende legate alla sua vita privata, piuttosto preferisce che siano i protagonisti dei suoi programmi a raccontare le loro storie e le loro vicissitudini. Mentre per “C’è posta per te” il pubblico da casa dovrà attendere fino all’avvento del nuovo anno, la scuola di “Amici” sta per riaprire i battenti.

Le riprese inizieranno infatti nel mese di settembre, in anticipo rispetto alle passate edizioni del celebre talent show di Canale 5. Lo scorso anno ha vinto la ballerina romana Giulia Stabile, che invece nell’imminente stagione vestirà i panni della professionista.

Leggi qui -> Maria De Filippi, la drammatica malattia famigliare: “Fu diagnosticato un tumore al pancreas”

Leggi qui -> Temptation Island, tragedia sfiorata: “E’ stato terribile”

Il retroscena sul passato di Maria De Filippi

Il medesimo discorso vale anche per “Uomini e Donne”, dating show che non sembra accennare a perdere colpi in riferimento allo share televisivo. I milioni di telespettatori non vedono già l’ora di assistere ai nuovi battibecchi tra gli opinionisti e i partecipanti al programma, in particolare quelli tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Sia Maria che suo marito Costanzo si stanno apprestando dunque a ricominciare con la solita routine lavorativa, la quale lascerà poco tempo libero alla coppia di conduttori famosi. I due si sono sposati nel 1995, senza però mettere mai al mondo un figlio. Tuttavia uno lo hanno adottato e si chiama Gabriele, che ad oggi lavora al fianco di sua madre nella società di famiglia.

Quello che in pochi sanno però, è che inizialmente la showgirl è stata l’amante di Maurizio, come confessato dalla stessa in tempi non sospetti: “All’inizio nessuno sapeva di me e Maurizio Costanzo. Siamo stati scoperti al telefono”, ha confessato Maria ai microfoni di Domenica In.

All’epoca dei fatti, il suo attuale marito era legato alla giornalista italiana Marta Flavi, la quale un giorno alzò la cornetta del telefono proprio mentre Queen Mary stava parlando con il presentatore tv. Una volta tanto quindi, la De Filippi si è aperta nel racconto di un retroscena privato, che ha senz’altro destato una grande curiosità nei confronti dei suoi tantissimi fans.