Paolo Bonolis, il dramma che l’ha sconvolto: “Ho perso mio figlio..”

Parla Paolo Bonolis. Il conduttore è tornato sul dramma che ha vissuto personalmente, il tutto legato al rapporto con suo figlio

Non è facile riuscire a seguire la propria, soprattutto quando questa (come spesso accade in tempi recenti) è una famiglia allargata. Ne sa qualcosa Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati dal pubblico televisivo. Non soltanto uomo di spettacolo, visto che il 60enne romano spesso ha dimostrato di essere una personalità molto profonda, in grado di trattare argomenti meno frivoli di quelli che spesso sono protagonisti nei game show per i quali gli viene affidata la conduzione.

Una sensibilità che evidentemente è nata anche dal suo passato, quando Bonolis si occupava del programma per bambini ‘Bim Bum Bam’, di fatto dimostrando già al tempo una carta predisposizione alla dinamicità. Cosi la carriera di Paolo è letteralmente esplosa, portandolo al centro della ribalta.

Anche la sua vita privata da sempre desta attenzione. La famiglia con l’attuale compagna Sonia Bruganelli (prossima opinionista al ‘Grande Fratello Vip’) ha sicuramente impegnato gran parte del suo tempo. Ma per il conduttore c’è anche un’altra della quale tener conto, quella costruita con la sua ex compagna Diane Zoeller.

LEGGI ANCHE >>> Sapete quanto guadagna Luca Laurenti? La spalla di Bonolis non invidia il suo amico

LEGGI ANCHE >>> Paolo Bonolis lo dichiara davanti a tutti: “Drogatevi se…” | Fan senza parole

Paolo Bonolis ed il dramma del figlio “perso”

E’ stato lo stesso Bonolis che, nel corso di un’intervista a ‘Verissimo’, è tornato proprio sul tema della famiglia, svelando alcune problematiche emerse soprattutto con i suoi primi due figli, quelli avuti proprio dalla Zoeller. In particolare, ha spiegato il conduttore, con il figlio maschio il rapporto ha subito una brusca frenata nel corso degli anni, evidentemente provocando anche grande sofferenza per lo stesso presentatore.

“Ho perso mio figlio quando aveva quattro anni. Voglio ringraziare mia moglie che mi ha aiutato a costruire un ponte tra le due famiglie”, ha spiegato Paolo, riferendosi chiaramente anche al ruolo molto importante che ha avuto Sonia nel lavorare a tenere le famiglie unite.

“Io ragionavo più dicendo ‘io’ che dicendo ‘noi’. Sono stato un padre assente, poi mi sono reso conto che ci sono valori più importanti”, la dura e sincera ammissione di Paolo, che ha poi ripreso in mano il rapporto con i figli, tornando sui suoi passi e dimostrando ancora una volta il grande spessore umano che lo contraddistingue.