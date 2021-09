Ricordate Patrick del Grande Fratello? Oggi non lo riconoscerete mai

Patrick Ray Pugliese è stato in più occasioni protagonista del Grande Fratello. Andiamo a vedere cosa fa oggi

Così come diversi altri personaggi della tv, anche Patrick ha raggiunto una grande popolarità grazie al Grande Fratello. Tuttavia non si tratta di un concorrente come un altro, bensì è il detentore del record di presenze all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nel 2004 ha partecipato per la prima volta al reality show, al termine del quale si è dovuto accontentare della seconda piazza sfiorando la vittoria per un soffio. Qualche anno dopo, per l’esattezza nel 2010, Pugliese ha lavorato per “Le Iene”, prima di rientrare nuovamente nella casa del GF.

Anche la sua seconda esperienza è stata positiva, infatti è giunto nuovamente sul podio ma in questo caso sul gradino più basso, alle spalle di Sabrina Mbarek e Gaia Elide Bruschini. Durante quest’avventura ha conosciuto Martina Pascutti, con la quale si è poi fidanzato. Successivamente i due hanno dato alla luce un figlio di nome Leone, prima di arrivare alla separazione.

Ecco di che cosa si occupa oggi Patrick

Al giorno d’oggi l’ex gieffino è legato sentimentalmente a Sara Nanna. La coppia si è unita nel 2017, diventando con il passare del tempo sempre più affiatata fino alla decisione di andare a convivere.

Lo scorso anno invece, Patrick è entrato per la terza volta all’interno della casa di Cinecittà, diventando così recordman assoluto in termini di presenze. Ancora una volta il pubblico ha dimostrato il gradimento al suo indirizzo, permettendogli di arrivare fino alla finale, conclusasi con un quarto posto.

Mentre nell’ultima stagione è stato ospite ricorrente della trasmissione presentata da Adriana Volpe sulle frequenze di TV 8, “Ogni mattina”, attualmente è al timone di “Patrickamente Show”, un talk in onda su Go-Tv (Canale 163) all’interno del quale vengono invitati svariati ospiti. Come facilmente ipotizzabile per un personaggio come lui, anche sui social network il quarantatreenne ha un discreto seguito.

Prendendo in esame soltanto la sua pagina di Instagram, quest’ultima conta la cifra di quasi centocinquantamila followers, tutti molto curiosi di conoscere alcuni dettagli della sua vita quotidiana. Per concludere, Pugliese sulla sua biografia afferma di essere anche un pittore, evidenziando in tal modo di possedere una certa passione per l’arte.