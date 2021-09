Gerry Scotti, la carriera abbandonata: così ha mollato tutto

Prima di intraprendere la via che l’ha portato a diventare un conduttore televisivo, Gerry aveva iniziato un altro tipo di carriera

Da pochissimi giorni lo showman è tornato sul piccolo schermo, impegnato alla conduzione della nuova stagione di “Caduta Libera”, programma in onda nel preserale di Canale 5 giunto ormai alla sua decima edizione.

Lo scorso anno il game show diretto da Scotti ha fatto segnare un boom di ascolti, motivo per cui dai piani alti della Mediaset è stato confermato nel palinsesto senza troppi dubbi a riguardo. Per Gerry tuttavia non è una novità, dato che raramente le sue trasmissioni sono state un flop, piuttosto il presentatore si conferma ancora una volta una garanzia assoluta per l’emittente televisiva per la quale lavora.

Per quel che concerne “Striscia la Notizia” invece, verrà mandata in onda a partire dalla fine del mese di settembre, tuttavia non ci sarà il sessantacinquenne dietro al celebre bancone. A guidare lo storico tg satirico di Antonio Ricci saranno infatti Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani, coppia scelta per la ripartenza del format dopo la pausa estiva.

Ecco come Scotti ha mollato la sua precedente carriera

Gli esordi assoluti di Gerry in tv risalgono alla prima metà degli anni ottanta, periodo in cui è approdato sulla rete del Biscione lavorando in programmi come “Deejay Television”, “Zodiaco” e “Candid Camera”.

Fin da queste sue prime apparizioni ha mostrato di saperci fare con il pubblico e con la telecamera, evidenziando una certa naturalezza nel modo di condurre le trasmissioni nonostante l’ancora scarsa esperienza dell’epoca. Con il passare degli anni è riuscito a riscuotere sempre più successo, fino a diventare un pezzo da novanta del piccolo schermo.

Quello che forse non molti sanno però, è che prima di cominciare la scalata che l’ha portato ai piani alti della tv, Scotti aveva intrapreso tutt’altra tipologia di carriera. Egli, infatti, da giovane ha studiato giurisprudenza, dove ha ottenuto tra l’altro degli ottimi risultati, prima di abbandonare il percorso di studi.

Tale decisione è stata scaturita dal suo desiderio di lavorare in un’agenzia pubblicitaria. Ovviamente al tempo i suoi genitori non sono stati felici di questa scelta, anche perché aveva già completato 23 esami su 26, fermandosi dunque ad un passo dalla laurea che gli avrebbe permesso di diventare avvocato. Tuttavia saranno più che soddisfatti della carriera che ha poi intrapreso loro figlio, che anche senza il suddetto titolo di studio è riuscito ad arrivare molto in alto.