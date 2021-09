Ilary Blasi, la grande paura per il figlio: la denuncia in pubblico

La moglie dell’ex numero dieci della Roma ha confessato pubblicamente la sua paura nei riguardi del figlio. Ecco di che si tratta

Dopo la conclusione delle vacanze estive, trascorse nell’ultima parte in compagnia della famiglia a Sabaudia, Ilary è pronta a cominciare l’ennesima nuova avventura della sua brillante carriera.

A partire dal sedici settembre verrà mandato in onda un nuovo programma targato Mediaset, il quale si intitola “Star in the Star”. La formula prevede la sfida tra dieci personaggi che nasconderanno i loro volti dietro le maschere di altrettanti cantanti famosi.

I membri della giuria sono stati già rivelati ed i nomi corrispondono a quelli di Marcella Bella, Claudio Amendola ed Andrea Pucci, i quali saranno affiancati da un giudice ospite per ogni puntata. Il pubblico da casa è già curioso di conoscere chi saranno invece i partecipanti alla sfida che sarà suddivisa in un totale di sette serate.

La grande paura di Ilary Blasi

I tantissimi fans della Blasi sanno benissimo che tipo di rapporto c’è tra lei e suo marito. La storia d’amore con Francesco Totti è una di quelle più seguite e amate dagli italiani, grazie alla semplicità e alla simpatia che la coppia ha sempre messo in luce.

Durante il corso di un’intervista Ilary ha dichiarato quanto l’ex capitano della Roma sia bravo anche come genitore: “È un bravo papà. Adora i nostri bambini. Chanel e Isabel, come tutte le figlie, hanno un rapporto speciale con lui, che per il resto passa la vita a giocare a calcio con Cristian, ovviamente. È così, mi tocca fare la parte della cattiva. Qualcuno dovrà pur farlo”, ha concluso ironicamente la showgirl.

Nonostante quanto detto però, la conduttrice dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha confessato di avere alcune paure nei confronti del suo primogenito: “Come farebbe ogni mamma, penso: sono felice che insegua i suoi sogni ma so che dovrà crescere e fare i conti con un cognome pesante. E questo mi preoccupa un po’. Capisco che la gente sogni un altro Totti, ma caricare un bimbo di tante aspettative non so se poi sia così giusto”.

Come abbiamo appena visto, Ilary è stata molto chiara e trasparente nell’ammettere il grande timore che la preoccupa, provando attraverso queste parole a difendere il figlio dall’attenzione che i media ed i tifosi riversano al suo indirizzo in quanto erede di uno dei giocatori più talentuosi della storia del calcio italiano.