Silvia Toffanin e il rifiuto del matrimonio con Piersilvio: “Mi spaventa…” | Ecco il vero motivo

Silvia Toffanin ed il mancato matrimonio con Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice ha spiegato tutti i suoi motivi

Il matrimonio, con il passare del tempo, è diventato uno degli eventi messi maggiormente in secondo piano. Oggi le persone non si sposano come 50/60 anni fa, e certo i motivi possono essere diversi. Soprattutto quelli economici, a detta delle stesse coppie, rappresentano il fulcro principale del mancato approdo alle nozze.

E cosi anche nel mondo dello spettacolo ci sono diverse coppie che, sulla scia di un disincanto che va avanti da anni, alle fine lasciano perdere e decidono di non convolare a nozze. E spesso vengono fuori alla delle motivazioni molto particolari, che possono andare anche ben al di là di quelle economiche. Ha spiegato bene i motivi del suo mancato matrimonio, la bellissima Silvia Toffanin.

Conduttrice di successo e volto di punta di Mediaset, la bella Silvia da anni intrattiene il pubblico alla guida del programma ‘Verissimo‘, che su Canale 5 rappresenta un vero e proprio pilastro per tutta la programmazione dell’emittente. Una carriera che ha visto la Toffanin cavalcare un maniera veloce, solida e che ha mostrato una donna pronta a cogliere qualsiasi tipo di opportunità.

E poi c’è l’amore, come detto, che tiene costantemente alta l’attenzione dei tantissimi fan della conduttrice. Una storia che va avanti da anni, ma che non ha mai trovato la svolta del matrimonio.

Silvia Toffanin lo ha spiegato, ecco perchè non si è sposata

Come molti già sapranno, la conduttrice di ‘Verissimo’ ormai da diversi anni intrattiene una relazione con Pier Silvio Berlusconi, figlio del celebre Silvio ed amministratore delegato di Mediaset. Un imprenditore di successo, che è stato in grado di guidare l’emittente privata con grande maestria, portandola ad alti livelli.

E poi l’incontro con Silvia, l’innamoramento e la storia tra i due che prosegue assolutamente a gonfie vele. I due hanno messo anche su famiglia, con i due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Ma cosa ha spinto la coppia a non andare incontro alle nozze?

Lo ha spiegato proprio Silvia nel corso di un’intervista a ‘Vanity Fair’: “Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata. Forse il matrimonio mi spaventa perchè non vorrei mai che la persona che mi sta affianco fosse lì solo perchè deve. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”, le parole molto chiare da parte della Toffanin.