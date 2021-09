Albano, il duro colpo subito: massacrato dalla situazione del figlio

La situazione del figlio di Albano è stata un duro colpo da digerire. Andiamo a conoscere tutti i dettagli della vicenda

Per un motivo o per un altro, il nome dello storico cantante nato in Puglia viene spesso posto sotto alla luce dei riflettori. La sua voce è ancora quella di un tempo, motivo per cui continua a collezionare successi su successi in campo artistico.

Tuttavia si è parlato di Carrisi anche in diversi altri frangenti, la maggior parti dei quali in relazione alla sua sfera personale. Dei suoi amori sappiamo pressoché tutto, sia della lunga storia con la sua ex moglie Romina Power, sia della sua attuale compagna, la bellissima Loredana Lecciso.

Uno dei più grandi desideri in assoluto di Albano è senza dubbio quello di cercare un punto di incontro tra le due donne che sono state protagoniste della sua vita, come confermato dallo stesso in varie occasioni. Egli, infatti, ha provato spesso e volentieri ad estirpare i dissidi che ci sono stati in passato, nel tentativo di instaurare un clima maggiormente sereno e disteso all’interno della sua ampia famiglia.

Leggi qui -> Loredana Lecciso svela i rapporti con Al Bano: “Non è mai successo”

Leggi qui -> Al Bano Carrisi, arriva la confessione su Ylenia: “L’ho capito subito”. Clamoroso

La decisione del figlio di Albano

A catturare l’attenzione recentemente è stato uno dei figli dell’artista, ovvero Yari. Quest’ultimo ha deciso di utilizzare il cognome di sua madre, Power, per una serie di ragioni non completamente chiare.

Innanzitutto c’è da segnalare quanto Romina e Yari siano profondamente legati, sia naturalmente dall’amore reciproco ma anche per via di uno stile di vita molto similare. Entrambi infatti sono spiriti liberi, lontani dalle convenzioni più o meno imposte dalla società moderna in cui viviamo.

Tuttavia, in realtà c’è anche un’altra vicenda che si cela dietro alla scelta del quarantottenne, che qualche tempo fa ha pubblicato su Instagram un messaggio dal contenuto controverso. Stando alle sue parole, sembra che ci siano stati degli aspri dissidi con gli abitanti di Cellino San Marco, dove il noto genitore possiede la celebre tenuta.

“Da anni ormai che Cellino è un incubo. Era un paradiso ora è un inferno. Non tengo più niente dentro”, ha tuonato Yari. Non sappiamo come suo padre abbia reagito di fronte a tale situazione, ma si presuppone che l’ex marito di Romina Power continuerà a mantenere il silenzio riguardo a questa storia a cui ha fatto accenno suo figlio.