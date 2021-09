Daniele De Rossi, la dura separazione con Tamara Pisnoli: una storia bruttissima

Non si cela una bella storia dietro la separazione tra Daniele De Rossi e la sua ex Tamara Pisnoli. Vediamo insieme i dettagli della vicenda

Dopo la fantastica carriera da calciatore, De Rossi è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita professionale. Al termine degli europei di calcio, durante i quali ha seguito gli azzurri come membro dello staff tecnico, ha dichiarato di sentirsi sufficientemente preparato per la prima esperienza come allenatore.

Al momento è ancora senza squadra, ma siamo certi che stia valutando le varie proposte che gli sono pervenute. Con ogni probabilità non partirà da un top club ma si farà un po’ di gavetta, forse anche in Serie B, in modo tale da perfezionare ulteriormente le sue conoscenze di base.

Non sappiamo se in panchina sarà in grado di replicare ciò che ha fatto in campo. Sul terreno verde di gioco infatti è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi giallorossi e non solo, grazie al suo carattere, alla sua grinta e alla sua sportività.

Ecco chi è l’ex moglie di Daniele De Rossi

Come i suoi fans sanno bene, oggi Daniele è sposato con la bellissima attrice londinese Sarah Felberbaum, dalla quale ha avuto due figlie di nome Olivia e Noah. Tuttavia, in precedenza, l’ex capitano della Roma è convolato a nozze con un’altra donna.

Stiamo parlando di Tamara Pisnoli, con cui ha celebrato il matrimonio nel 2006, prima di arrivare alla separazione circa tre anni più tardi. Anche insieme a lei ha messo al mondo una figlia, la sua primogenita Gaia. La vita privata dell’ex consorte di De Rossi è alquanto travagliata, poiché caratterizzata da una serie di vicende davvero spiacevoli.

Nel 2008 suo padre Massimo è stato ucciso. L’uomo era pregiudicato e quindi noto alle forze dell’ordine in quanto ex rapinatore. Qualche anno più tardi invece, Tamara è tornata nuovamente a far parlare di sé ma per una storia che l’ha vista coinvolta in prima persona.

All’interno della sua abitazione infatti, un imprenditore romano è stato torturato da otto uomini davanti agli occhi della stessa Pisnoli. Questo è accaduto per costringere la vittima a restituire una ingente somma di denaro che gli era stata data in prestito. Sappiamo che l’ex moglie di Daniele è stata condannata agli arresti domiciliari, terminati dopo circa sei mesi ma con la permanenza dell’obbligo di firma. La donna infine, tempo fa ha fatto un accenno alla conclusione della loro relazione sentimentale, facendo intuire che i due si fossero lasciati di comune accordo, ma purtroppo non si hanno ulteriori notizie a riguardo.