Avete mai visto la moglie di Daniele De Rossi? È di una bellezza imbarazzante

L’ex calciatore della Roma è sposato con una bellissima donna. Andiamo a scoprire insieme l’identità di sua moglie

Daniele De Rossi è stato uno dei giocatori più rappresentanti della storia della squadra giallorossa della capitale. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere un centrocampista completo, dotato di un ottimo colpo di testa, una buona visione di gioco ed anche un gran tiro dalla distanza.

A livello di trofei vinti con la maglia del suo club del cuore, purtroppo non ha ricevuto grandi soddisfazioni, avendo conquistato soltanto due Coppe Italia ed una Supercoppa italiana. Tuttavia, il traguardo maggiore lo ha ottenuto con la Nazionale.

Nel 2006 infatti, è stato convocato da Marcello Lippi in occasione dei mondiali che si sono disputati in Germania, dove gli azzurri hanno trionfato laureandosi campioni del Mondo, al termine della lotteria dei rigori contro la Francia di Zinedine Zidane, espulso durante i tempi supplementari a causa della testata rifilata in pieno petto a Marco Materazzi.

Ecco la bellissima consorte di Daniele De Rossi

Prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, De Rossi ha vissuto un anno in Argentina, dove ha giocato con la maglia del Boca Juniors.

Poco più di un mese fa invece, l’ex giocatore ha fatto parte dello staff azzurro per tutta la durata dei campionati europei di calcio. Fin da quando ha smesso la sua attività ha chiarito quali fossero i suoi progetti per il futuro. Daniele infatti non ha mai nascosto la sua volontà di diventare un allenatore.

Aprendo il capitolo riguardante la sua vita privata, il trentottenne romano si è sposato nel 2015 con Sarah Felberbaum, nota attrice italiana con origini britanniche dalla bellezza fuori dal comune.

Insieme a quest’ultima ha messo al mondo due figli. La prima si chiama Olivia Rose ed è nata nel febbraio del 2014, mentre il secondo, Noah, è venuto alla luce il 3 settembre del 2016.

Soltanto nell’ultima stagione, la moglie di De Rossi ha partecipato alle riprese di un film sul grande schermo intitolato “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” e ad una serie televisiva che prende il titolo di “Non mi lasciare”, diretti rispettivamente da Riccardo Milani e da Ciro Visco.