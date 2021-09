Elena, figlia di Alessandro Preziosi è la fotocopia della madre: anche lei è un’attrice | Ecco chi è

La figlia di Alessandro Preziosi si chiama Elena. Oltre al padre, anche sua madre è una nota attrice. Scopriamo insieme chi è

Dopo aver esordito in un varietà chiamato “Beato tra le donne” nel 1996, per Alessandro si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. La sua carriera, come ben noto, è stata fortemente orientata verso la recitazione.

Al giorno d’oggi il suo è senza dubbio uno dei volti più conosciuti del cinema nostrano, per merito dei vari film a cui ha preso parte durante il corso della sua carriera. Sul piccolo schermo si è reso protagonista di diverse interpretazioni all’interno di svariate fiction e serie tv, tra cui menzioniamo “Vivere”, “Elisa di Rivombrosa”, “Una donna per amico” ecc.

L’ultima pellicola in cui ha recitato sul set cinematografico si intitola invece “Nessuno come noi”, diretta dal regista e scrittore italiano Volfango De Biasi, distribuita nelle sale nell’ottobre del 2018.

Ecco chi è la madre di Elena Preziosi

Come accennato in precedenza, anche la mamma di Elena è un’attrice italiana famosa. Il suo nome corrisponde a quello di Vittoria Puccini, la quale ha intrapreso una relazione sentimentale con Alessandro.

La storia d’amore tra i due attori è durata circa sette primavere, per la precisione nel periodo che va dal 2004 al 2010, anno in cui è arrivata la rottura. La coppia si era conosciuta proprio sul set di “Elisa di Rivombrosa”, serie tv a cui entrambi hanno partecipato in passato.

Elena è nata nel 2006, dunque oggi ha 15 anni, ma già è evidente una certa somiglianza con sua madre. Ovviamente le foto della ragazza non sono molte, in quanto i suoi genitori hanno fatto il possibile per tutelare la sua totale privacy. Qualche tempo fa, è stata proprio Vittoria a svelare i motivi della separazione con il suo ormai ex compagno.

La trentanovenne ha affermato che è venuta a mancare “l’alchimia” tra loro, in quanto nessuno dei due riusciva a tirare fuori il meglio da parte del partner. Ciò nonostante, nel proseguo dell’intervista la Puccini ha svelato di essere rimasta in rapporti civili con Preziosi: “Il tempo guarisce: con Alessandro ho un buon rapporto, il male lentamente sparisce e rimane l’affetto perché abbiamo in comune una cosa molto importante, nostra figlia”.