Enrico Brignano, la rivelazione struggente: “… deve andare via” | Fan commossi

L’attore romano si è lasciato andare ad una dichiarazione commovente. Andiamo a scoprire insieme le sue parole

È poco più di un mese che Enrico è diventato per la seconda volta padre, tuttavia l’entusiasmo non accenna a placarsi. Lui e Flora Canto infatti, non hanno affatto nascosto l’incredibile gioia per l’arrivo del piccolo Niccolò.

Al giorno d’oggi Brignano è uno dei comici più affermati del nostro Paese, grazie ad una fantastica carriera che è partita nella prima metà degli anni novanta, periodo in cui ha esordito sia al cinema che in tv.

Nel 1992 ha debuttato nelle sale cinematografiche partecipando al film intitolato “Ambrogio”, diretto dalla regista italiana Wilmba Labate. Subito dopo è entrato nel cast di “La sai l’ultima?”, noto programma di barzellette in onda all’epoca sulle frequenze di Canale 5. Sempre sul piccolo schermo inoltre, l’attore ha recitato in alcune serie tv di successo come “Il maresciallo Rocca” e “Un medico in famiglia”.

Le affermazioni strappalacrime di Enrico Brignano

Tramite un post caricato sul suo profilo di Instagram, Enrico si è reso autore di un lungo messaggio dal contenuto estremamente toccante all’indirizzo del suo secondogenito.

Al fianco di uno scatto in cui l’attore è impegnato a dare il biberon al neonato, ha inserito una didascalia che recita così: “Amore di papà facciamo colazione insieme? Poi però papà deve andare via… Si papà stasera deve recitare… a Prato in Toscana”, queste le parole di Brignano che a partire dal 17 agosto ha ripreso ad esibirsi dal vivo.

Prima di recarsi nella suddetta tappa del suo tour in giro per l’Italia, ha voluto salutare in questo modo dolcissimo il piccolo Niccolò. Nella seconda parte della dedica invece, il compagno di Flora Canto ha fatto una promessa a suo figlio: “Un giorno papà ti farà vedere il palcoscenico… è un posto bellissimo con tante luci e tante poltrone davanti dove regnano incontrastate fantasia e divertimento”.

La pubblicazione del comico capitolino ha suscitato centinaia di reazioni commosse da parte dei suoi molteplici follower. Anche la sua fidanzata ha commentato lo scatto con l’emoticon di un cuore, a testimonianza dell’unione sempre più forte della famiglia Brignano. Tra la splendida coppia manca ormai soltanto l’ultimo passo, ovvero quello di sancire il loro amore con le nozze.