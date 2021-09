Ezio Greggio, la separazione con la moglie Isabel: tutta colpa di…

Lo showman nato a Cossato si è separato da anni con la sua ex moglie Isabel. Andiamo a scoprire insieme le cause della rottura

Attualmente Ezio è felicemente fidanzato con la sua amata Romina Pierdomenico, con la quale ha trascorso le vacanze insieme all’insegna del sole, del mare e del relax.

Lo scorso mese di luglio la coppia ha festeggiato i tre anni di unione, ma per il momento il conduttore televisivo ha ribadito che non è ancora giunta l’ora del grande passo, ovvero quello di convolare a nozze. Di questo ne ha parlato in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Chi”, dove ha anche aggiunto che lo stesso discorso vale per il tema figli.

Per quel che riguarda la sua giovane compagna sappiamo che quest’anno prenderà parte ad un episodio di “Scherzi a parte”, programma a sfondo naturalmente comico che sarà affidato ad Enrico Papi. Quest’ultimo, dopo l’esperienza di Tv 8, è pronto a fare ritorno sulle reti Mediaset, dove in passato ha vissuto momenti d’oro come ad esempio quello ai tempi di “Sarabanda”.

La fine della storia d’amore tra Ezio ed Isabel

Mentre al giorno d’oggi, come detto in precedenza, è sereno e felice in compagnia della sua fidanzata, in passato Greggio è stato protagonista di una lunga relazione con la sua ex moglie, una donna di nome Isabel Bengochea, terminata semplicemente perché tra i due si è spenta la fiamma.

La loro storia sentimentale è durata circa venti anni, nel corso dei quali hanno dato alla luce due ragazzi che si chiamano Giacomo e Gabriele, nati rispettivamente nel 1991 e nel 1995. A differenza di Ezio però, la madre dei suoi figli è una persona riservata e lontana dal mondo dello spettacolo, motivo per cui di lei non si hanno moltissime notizie.

Sappiamo tuttavia che, nonostante la rottura, attualmente godono di un ottimo rapporto basato sul rispetto e sulla stima reciproca. Per entrambi la vita dei figli viene prima di ogni altra cosa, anche se le loro strade si sono ormai divise da tempo.

Aprendo infine una parentesi su Romina, lei in passato ha già esordito sul piccolo schermo. Dapprima ha partecipato a Miss Italia, mentre nel 2015 ha preso parte a “Uomini e Donne”, celebre dating show presentato da Maria De Filippi.