Il dramma che ha distrutto Pupo: il cantante ha raccontato tutto

Il passato del noto cantante italiano è stato caratterizzato da un periodo nero. Andiamo a vedere la confessione di Pupo

Proprio quest’oggi l’artista sarà ospite di “Guess My Age”, game show in onda sulle frequenze di Tv 8. Al timone del programma è stato posto Max Giusti, a seguito dell’abbandono di Enrico Papi che nei scorsi anni ha presentato il format in questione ottenendo dei grandi risultati in termini di ascolti.

Enzo Ghinazzi, suo nome reale, ha partecipato alle riprese dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha ricoperto il ruolo di opinionista al fianco di Antonella Elia. Il conduttore del reality show tuttavia, in vista della prossima stagione ha deciso di sostituirli entrambi. A prendere le loro redini saranno infatti Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Per quel che riguarda la sua carriera discografica invece, il suo album più recente è uscito nel 2016 e si intitola “Porno contro amore”, mentre l’ultimo singolo è stato pubblicato quest’anno, dal titolo “I colori della tua mente”.

Il dramma vissuto da Pupo

La vita del cantante nato in provincia di Arezzo è stata segnata da alcuni eventi drammatici, i quali sono venuti a galla dopo anni grazie alla confessione dello stesso autore di “Su di noi”.

Uno dei problemi più duri che ha affrontato è stato quello relativo alla sua dipendenza dal gioco d’azzardo che l’ha portato ad avere dei pesanti debiti. Di questo ne ha parlato durante un’intervista rilasciata ai microfoni del programma radiofonico “La Zanzara”.

“La povertà non so nemmeno cosa sia. Ero pieno di debiti ma senza mai abbassare il tenore di vita. Mi bastava prendere la chitarra e andare in tre quarti di mondo. Ci mettevo niente ad alzare diecimila euro”, ha rivelato Pupo al giornalista Giuseppe Cruciani.

In un secondo momento della sua chiacchierata con il padrone di casa invece, Enzo ha rivelato di essere stato “vittima” di un’altra sorta di dipendenza, cioè quella per le donne, superata parzialmente con il passare degli anni.

“Essere piccoli non aiuta, più raccolto sei, più sei soggetto a tempeste ormonali. Me l’ha confermato l’andrologo, ho il testosterone a mille. Ora sono più sereno, meno frequenza ma alta qualità”, le dichiarazioni dell’artista che hanno sicuramente sorpreso la sua folta schiera di fans.