Ricordate Claudia Schiffer, bellezza degli anni 90: oggi è irriconoscibile | Ecco com’è diventata

Claudia Schiffer ha dominato le passerelle negli anni 90 grazie alla sua bellezza e alla sua eleganza. Ecco oggi com’è diventata

Nata in una piccola cittadina tedesca all’inizio degli anni settanta, Claudia ha intrapreso la strada che l’ha portata a lavorare nel campo della moda fin da giovanissima. A darle una forte spinta è stata anche la sua somiglianza con la celebre attrice francese Brigitte Bardot.

Con il passare del tempo la Schiffer ha incrementato sempre di più la sua fama, fino a diventare una delle modelle maggiormente riconosciute a livello mondiale. Negli anni novanta è stata una vera e propria icona, motivo per cui ha sponsorizzato alcuni dei brand più conosciuti in assoluto, come per esempio “Chanel”, “Valentino”, “Dolce e Gabbana”, “Ralph Lauren” e tanti altri ancora.

Nell’ottobre del 2009 ha dato il suo definitivo addio alle passerelle, a termine di una carriera che definire strepitosa sarebbe quasi riduttivo. In realtà un’occasione in cui ha sfilato nuovamente c’è stata, ovvero nel 2017 a Milano in memoria del ventennale della morte del grande Gianni Versace.

Ecco com’è diventata Claudia Schiffer

Senza alcun dubbio la sua professione principale è stata quella di modella, avendo raggiunto l’apice assoluto di questo settore. Tuttavia Claudia ha lavorato anche come attrice nel periodo che va dalla metà degli anni novanta ai primi del duemila.

La prima pellicola a cui ha preso parte è stata “Richie Rich – Il più ricco del mondo”, con regia di Donald Petrie nel 1994. Successivamente ha partecipato alle riprese del film diretto e interpretato da Ben Stiller intitolato “Zoolander”, uscito nelle sale cinematografiche nel 2001.

In merito alla sua vita sentimentale invece, la Schiffer è stata fidanzata con il famosissimo illusionista statunitense David Copperfield. La loro relazione si è conclusa nel 1999, dopo circa sei anni di durata in cui hanno anche collaborato spesso negli spettacoli dell’uomo.

Al giorno d’oggi la tedesca è felicemente sposata con Matthew Vaughn, regista e sceneggiatore inglese insieme al quale ha avuto tre figli, Caspar, Clementine e la più piccola Cosima, venuta al mondo nel 2010. Nonostante sia passato ormai molto tempo dal suo abbandono delle passerelle, attraverso i suoi canali social è possibile vedere la sua bellezza ancora intatta all’età di 51 anni, compiuti appena lo scorso 25 agosto.