Sguardo angelico e occhi profondi da bambina, oggi è una conduttrice fortissima: ecco chi è

In questa foto risalente a molti anni fa vediamo una bambina dallo sguardo angelico che crescendo è diventata una grande conduttrice tv

La showgirl di cui vi stiamo parlando oggi è una delle assolute mattatrici del piccolo schermo ormai da diverso tempo. Nel corso della sua carriera ha presentato un gran numero di programmi di spicco, sia sulle reti Rai che sulle frequenze dei canali Mediaset.

A differenza dei capelli che hanno cambiato di colore e lo sguardo forse un po’ meno angelico di allora, il sorriso a trentadue denti è rimasto pressoché identico a quello che vediamo nel fermoimmagine in questione. La sua energia e la sua determinazione sono state da sempre fuori discussione, anzi, questi attributi sono diventati l’asso nella manica della bravissima presentatrice televisiva.

Leggi qui -> Maria De Filippi, la drammatica malattia famigliare: “Fu diagnosticato un tumore al pancreas”

Leggi qui -> Pier Silvio Berlusconi, non c’è stata solo Silvia Toffanin: ecco chi è la prima moglie e la madre di sua figlia

Ecco il nome della bambina immortalata nello scatto

Nata in Emilia Romagna nell’aprile del 1965, la conduttrice di cui stiamo parlando è niente poco di meno che Simona Ventura. Dopo aver esordito verso la metà degli anni ottanta, ha raggiunto una certa notorietà a partire dal decennio successivo.

Con il passare del tempo sono stati assegnati sempre più incarichi di prestigio a Super Simo, visto l’apprezzamento da lei riscosso nei confronti del pubblico italiano da casa. A partire dal 2001 ha guidato “Quelli che il calcio”, storica trasmissione di intrattenimento a tema sportivo in onda su Rai 2.

Nel 2004 è stata protagonista di una delle esperienze più prestigiose della sua carriera. La showgirl, infatti, è stata al timone del Festival di Sanremo, in occasione della cinquantaquattresima edizione della kermesse, vinta per la cronaca da Marco Masini con il brano intitolato “L’uomo volante”.

Simona Ventura al giorno d’oggi

A partire dal prossimo 19 settembre la Ventura comincerà una nuova avventura televisiva. Il programma che le è stato affidato e che la vedrà in coppia con Paola Perego si chiama “Citofonare Rai 2”. La messa in onda è prevista nella fascia mattutina della domenica, dalle 11:10 fino al tg dell’ora di pranzo.

La trasmissione che sarà condotta dalle due famose donne del mondo dello spettacolo ha preso il posto di “Mezzogiorno in famiglia”, format che ha chiuso i battenti già da qualche tempo a causa del vistoso calo di ascolti fatto registrare. Adesso però, Simona e Paola hanno l’opportunità di mettere in luce tutto il loro talento e la loro professionalità per provare a dare un nuovo slancio al format che a breve si appresta ad aprire il sipario.