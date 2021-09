Kledi Kladiu, il drammatico retroscena su Maria De Filippi: “Ecco perché sono andato via”

Il talentuoso ballerino albanese ha spiegato i motivi del suo abbandono al programma condotto da Maria De Filippi

Appena qualche giorno fa Kledi è diventato papà per la seconda volta. Sposatosi nel giugno del 2018 con Charlotte Lazzari, il danzatore e sua moglie avevano già avuto una figlia nel 2016, Lea, mentre lo scorso 29 agosto è nato il piccolo Gabriel.

I due genitori hanno condiviso la loro emozione e la loro gioia sulle rispettive pagine social, ricevendo centinaia e centinaia di felicitazioni da parte dei tanti fans affezionati. Attualmente dunque, Kadiu sta trascorrendo uno dei periodi più felici della sua vita. Dopo aver riscosso tanti successi per quel che riguarda la sfera professionale, ora sta realizzando tutti i suoi sogni anche in merito alla sua vita privata.

Dopo il debutto in alcuni programmi televisivi come ballerino, durante una puntata di “Buona Domenica” è stato notato da Maria De Filippi che gli ha chiesto di partecipare alle riprese di “C’è posta per te” e, in seguito, ad “Amici”.

Kledi Kadiu e l’addio al talent show di Maria

È proprio all’interno del suddetto programma targato Mediaset che il coreografo ha ottenuto la definitiva consacrazione agli occhi del pubblico, il quale è rimasto stregato dai passi di danza da lui mossi con leggiadria ed immensa classe.

Per nove edizioni vi ha preso parte come ballerino professionista, mentre per un periodo ha lavorato come insegnante di ballo, prima di dare il suo addio definitivo alla trasmissione. Negli ultimi tempi si è leggermente defilato dal piccolo schermo dedicandosi prevalentemente alla sua attività nel mondo della danza ed alla sua famiglia.

Tuttavia è tornato a parlare della sua esperienza in quel di “Amici” durante un’intervista concessa ai microfoni del programma di Fabio Fazio, “Che tempo che fa”. Qui, tra le varie cose, ha descritto innanzitutto il rapporto che lo lega a Maria: “Lei è molto determinata, forte, precisa. Con lei si rimane amici, siamo in contatto tuttora, nonostante io non sia parte integrante di Amici”.

A quanto pare le indiscrezioni che parlavano di alcuni attriti tra lui e la moglie di Costanzo erano soltanto semplici illazioni. Verso la fine della loro chiacchierata, Fazio ha chiesto all’albanese quale fosse il motivo che l’ha spinto a lasciare il talent show, con Kledi che ha risposto senza troppi giri di parole: “Semplicemente, ho cambiato città e sarebbe difficile mantenere la quotidianità degli spostamenti per intervenire in ogni puntata”.