Mara Venier terrorizzata sul marito Nicola: “Ho paura quando lo fa”

Mara Venier ha fatto una rivelazione in diretta, il tutto negli studi di ‘Domenica In’ in compagnia di Sabrina Ferilli

Audace, senza veli, di fatto una delle conduttrici più amate dal pubblico. Quando si parla di Mara Venier, in automatico ci troviamo di fronte ad una delle donne che viene seguite sul piccolo schermo. Ed il motivo è presto detto: padrona di casa di uno dei programmi di punta di casa Rai, ‘Domenica In’, ma soprattutto una carriera che parla da sé.

Mara ha cominciato il suo percorso nel ruolo di attrice accanto ad un mostro sacro come Mario Merola, un periodo che anche a lei piace ricordare come fatto qualche tempo fa con una stories su Instagram dedicata proprio al grande artista napoletano. Poi la televisione a tutto tondo, e la Zia Mara ben presto è entrata nelle case degli italiani senza più uscirne.

Poi l’amore, la vita privata. Si, perchè alla veneranda età di 70 anni, la donna veneta continua a far parlare di sé anche sotto questo punto di vista. La storia con Nicola Carraro, suo marito ormai da diversi anni, prosegue a gonfie vele ed il pubblico ama seguirli soprattutto perchè loro sono molto seguiti anche sui social. Come in ogni coppia, però, ci sono anche degli aspetti molto particolari, che spesso vengono a galla in maniera estemporanea.

Maria Venier e la grande paura per Nicola

Spesso, va detto, il buon Carraro è lontano da casa. Per una questione di affari, infatti, l’imprenditore raggiunge i Caraibi dove trascorre periodi di tempo medio-lunghi. Ed è proprio quella lontananza che colpisce Mara, e che la preoccupa soprattutto quando il marito mostra qualche video particolare sui social.

Si, anche Nicola è molto attivo, ed ogni settimana pubblica un video mediamente di un minuto, dove beve un caffè e parla direttamente con i suoi follower. Ma non solo, visto che il Carraro anche quando è ai Caraibi continua a pubblicare anche video che mostrano la vita di tutti i giorni.

Durante una puntata di ‘Domenica In’ dove ospite c’era Sabrina Ferilli, l’attrice romana ha cosi parlato proprio di Nicola alla padrona di casa: “Ma Nicola dove sta? Manda certe fotografie su ste barchette, si butta pesante a mare”, le parole della Ferilli.

E cosi è arrivata la rivelazione di Mara, spesso preoccupata proprio dal modo di essere spericolato di suo marito: “C’ho una paura, ogni volta che fa un tuffo, che dico mo non me risale più. Aspetto il filmato dopo”, le parole della Zia Mara in studio.