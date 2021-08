Mara Venier ha un problema di salute: “Il resto della giornata a letto bloccata” | La confessione

La confessione di Mara Venier ha colto di sorpresa tutti i suoi milioni di telespettatori. Scopriamo di che si tratta

Gli ultimi periodi vissuti dalla nota conduttrice veneta non sono stati dei migliori, poiché caratterizzati da una serie di problematiche legate alla salute. A seguito di alcune polemiche scaturite da un duro confronto con degli haters, la Venier ha rilasciato delle dichiarazioni sulle colonne de “La Stampa”.

“Io non sto bene da tre mesi, ho un nervo lesionato, sto prendendo farmaci, ho passato con mio marito un’estate in salita”, le parole della zia Mara attraverso le quali si è lasciata andare ad uno sfogo. Come ben sappiamo, infatti, la showgirl è stata vittima di un intervento mal riuscito ai denti, che in seguito le ha provocato molti disturbi.

Una parte del suo volto è stata colpita da paresi, motivo per cui ha dovuto anche saltare un appuntamento di “Domenica In”, fatto assai insolito per una donna forte e determinata come lei.

Mara Venier e la sua rivelazione

Per sua fortuna, in un momento così delicato, al suo fianco ha avuto il supporto del marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro. Quest’ultimo non ha mai fatto mancare il suo amore alla consorte, così come tutte le attenzioni di cui necessitava.

La prossima sarà l’ultima stagione in cui vedremo la Venier alla guida dello storico contenitore domenicale di Rai 1. L’annuncio è arrivato dalla stessa presentatrice, la quale è desiderosa di cambiamento.

Se quest’anno è stato molto duro a causa del problema di cui abbiamo parlato, anche il 2020 non è stato meno complicato. A margine della sua presenza sul palco dell’Ariston in occasione del settantesimo Festival della canzone italiana, Mara ha confessato di esser vittima di una pesante malattia.

“Ho due vertebre spostate, una malattia che si chiama spondilolistesi e c’è una sola persona per la quale rischio l’osso del collo. Quando tende le manine per salirmi in braccio lo prendo. Poi passo resto della giornata a letto bloccata. Ma ne vale la pena”, ha dichiarato la conduttrice televisiva, riferendosi chiaramente al suo adorato nipotino con cui trascorre il tempo libero ogni qual volta che ne ha la possibilità.