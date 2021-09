Monica Bellucci, il triste retroscena dal medico: “Un carcinoma microscopico al polmone”

Monica Bellucci ha raccontato il drammatico retroscena che un medico le ha confidato. Vediamo insieme le sue parole

La star del cinema nostrano è finita spesso al centro dell’attenzione degli amanti del gossip, in virtù della grande notorietà che riscuote da ormai molti anni a questa parte.

Si è sposata per la prima volta da giovanissima, insieme al fotografo Claudio Carlos Basso. La loro storia è terminata dopo un brevissimo periodo. Nel 1990 si è unita all’attore sardo Nicola Farron, pseudonimo di Nicola Puddu. Tuttavia la relazione che ha acceso maggiormente la curiosità sul suo conto è senza alcuna ombra di dubbio quella con Vincent Cassel.

La cerimonia di nozze si è tenuta a Montecarlo alla fine degli anni novanta, mentre in seguito hanno messo al mondo due figlie, Deva e Léonie, nate rispettivamente nel 2004 e nel 2010. Il rapporto con l’attore e produttore francese si è interrotto nel 2013. Dopo alcuni anni, la verità sulla loro rottura è venuta a galla. Sembrerebbe infatti che Cassel avrebbe tradito la sua ormai ex consorte nel periodo in cui ha vissuto in Brasile, come riportato da varie riviste dedicate alle cronache rosa.

Il triste racconto di Monica Bellucci

Mettendo da parte il capitolo legato alla sfera sentimentale della splendida attrice italiana, quest’ultima ha rilasciato un’intervista a “Ok Salute e Benessere”, all’interno della quale qualche tempo fa ha raccontato un aneddoto del suo passato.

Prima di questo però ha parlato del suo rapporto con la medicina, ammettendo che ha avuto un po’ di timore nel cominciare a fare prevenzione. Al giorno d’oggi tuttavia, ha capito benissimo l’importanza di essa, tanto da sottoporsi a costanti controlli di routine.

“Basta. Niente più scuse. Farò una Pet, una tomografia a emissione di positroni, per dirla con parole tecniche. Me l’ha consigliata il mio medico”, le parole di Monica. Subito dopo, la Bellucci ha ricordato il periodo in cui, durante la gravidanza, si è recata in terra francese per sottoporsi ad un’ecografia. Qui ha incontrato un dottore con cui ha conversato in merito ai progressi della scienza.

“Il dottore mi ha portato nel reparto di medicina nucleare. Mi ha mostrato il macchinario della Pet e mi ha raccontato che grazie ai positroni aveva diagnosticato a una sua paziente un carcinoma microscopico al polmone”, il retroscena svelato dall’attrice che le è rimasto ben impresso nella mente.