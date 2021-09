Tommaso Zorzi, il racconto da pelle d’oca: “Una persona violenta…”

Il giovane influencer si è reso protagonista di un racconto da pelle d’oca. Scopriamo insieme i dettagli della vicenda

L’ultima annata è stata quella della consacrazione definitiva di Tommaso a livello televisivo, grazie ad alcune esperienze che gli hanno fruttato fama e visibilità.

La sua esplosione è avvenuta grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, dove al termine di un lungo viaggio ha festeggiato la vittoria finale davanti a Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, la quale si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio.

Per Zorzi è stata un’avventura fantastica, anche se fatta di alti e bassi, riuscendo a far trapelare diversi aspetti del suo carattere che i telespettatori da casa hanno imparato a conoscere. Proprio nelle ultime ore, si è accesa una polemica a causa di alcune dichiarazioni di Dayane Mello, anche lei concorrente della quinta edizione del Gf Vip. Attraverso i suoi canali social infatti, rispondendo ad alcuni commenti, ha criticato il sistema del televoto che, sempre secondo il suo pensiero, non ha funzionato come invece avrebbe dovuto.

Il racconto drammatico di Tommaso Zorzi

La vittoria nel reality show condotto da Alfonso Signorini gli è valsa la chiamata da Ilary Blasi, la quale ha voluto Zorzi accanto a sé durante le riprese dell’Isola dei Famosi. Lui, infatti, ha vestito i panni dell’opinionista al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Tuttavia, è proprio nella casa più spiata d’Italia che Tommaso ha raccontato il doloroso episodio di cui vi parliamo quest’oggi. In piena notte, il ventiseienne nato a Milano ha svelato ai suoi compagni di avventura un aneddoto risalente a qualche anno fa, quando conobbe un ragazzo a Glasgow, città principale della Scozia.

Tra i due è sbocciato un bellissimo amore, naufragato però a causa di uno spiacevole evento che ha fatto capire al vincitore del Grande Fratello Vip che quella persona non facesse al caso suo. Mentre si trovava in discoteca con quest’ultimo, è scoppiata una lite accesissima, sfociata poi nel peggiore dei modi.

“Litigammo di brutto, ci siamo menati. Poi l’ho perdonato e ci siamo riappacificati ma dopo poco ho capito che non potevo stare con una persona violenta”, la confessione scioccante di Tommy, che al termine del suo racconto conclude in questo modo: “Adesso vivo i rapporti con il freno a mano tirato. All’inizio sono aperto ma al primo screzio mollo tutto”.